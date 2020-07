Uncharted : Tom Holland dévoile sa transformation physique

Découvrez la transformation physique de Tom Holland qui se prépare pour le tournage de Uncharted.

Tom Holland s’apprête à incarner Nathan Drake dans l’adaptation cinéma de Uncharted. Après des années dans l’enfer du développement, le film va enfin se tourner prochainement et Tom Holland est en pleine préparation physique.

L’acteur a dévoilé sa transformation sur les réseaux sociaux et dévoile qu’il a été motivé par son collègue Mark Wahlberg. L’interprète de Spider-Man était déjà très en forme mais Nathan Drake le pousse à se muscler encore plus. Il se sculpte encore plus pour ce rôle et se met dans la peau du personnage.

Holland a posté cette photo sur son compte Instagram, montrant sa transformation pour Uncharted et créditant Wahlberg pour avoir motivé son programme d’entraînement. Dans le film, Wahlberg jouera Victor «Sully» Sullivan, un personnage qui sert de mentor à Nathan. Il semble ainsi que la relation de mentor se lie également dans les coulisses.

Basé sur la franchise de jeux vidéo très populaire du même nom, les détails spécifiques sur Uncharted sont gardés secrets, mais Holland a déclaré que le film servirait d’histoire d’origine pour une version plus jeune de Nathan.

Ruben Fleischer est à la réalisation du film qui est prévu pour une sortie dans pile un an, le 14 juillet 2021.

Source : ScreenRant / Crédit ©DR