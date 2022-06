Thor Love and Thunder : Thor monte une nouvelle équipe ! (teaser et affiches)

Thor monte une équipe dans un nouveau teaser et découvrez 7 nouvelles affiches personnages pour Thor Love and Thunder.

Pour annoncer la mise à disposition des préventes pour Thor Love and Thunder, Marvel a dévoilé un nouveau spot TV qui montre Thor en pleine offensive, cherchant à monter une nouvelle équipe de super-héros pour vaincre Gorr le Boucher des dieux. Cette équipe serait composée de Korg, Valkyrie, les Gardiens de la Galaxie et Jane Foster sous la forme de The Mighty Thor.

On notera tout de même que quand Thor dit « Je rassemble la plus grande équipe de tous les temps », il y a une petite différence dans le son qui suggère que cette réplique proviendrait en fait de deux scènes. Ce genre de chose n’est pas nouveau pour les fans de Marvel, et les bandes-annonces doivent toujours être considérées comme une interprétation de ce à quoi on peut s’attendre sur grand écran lorsque Thor : Love and Thunder arrivera en salle.

En plus de ce spot TV, à voir en fin d’article, Marvel Studios a dévoilé 7 nouvelles affiches personnages avec Thor (Chris Hemsworth), Jane Foster alias The Mighty Thor (Natalie Portman), Valkyrie (Tessa Thompson), Gorr le Boucher des Dieux (Christian Bale), Korg (Taika Waititi), Zeus (Russel Crowe) et les chèvres de Thor Tooth Gnasher et Tooth Grinder.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Thor Love and Thunder – Spot TV



Crédit ©Marvel Studios