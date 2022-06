The Handmaid’s Tale saison 5 : Premières photos, synopsis et date de diffusion

Hulu dévoile un premier aperçu en images, un synopsis et une date de diffusion pour la saison 5 de The Handmaid’s Tale.

Hulu commence enfin à faire la promo de la saison 5 de The Handmaid’s Tale. Deux images, un synopsis ainsi qu’une date de diffusion pour la saison 5 de la série ont été dévoilés par la plateforme américaine. Il faudra attendre encore quelques mois puisque la série reviendra le 14 septembre.

Les nouvelles photos, ci-dessous, révèlent une image très inquiétante de Serena Waterford (Yvonne Strahovski), clairement en tenue de deuil, regardant la caméra. Est-elle aux funérailles de son défunt mari Fred Waterford ? C’est bien possible. La deuxième image est une photo à laquelle les téléspectateurs de The Handmaid’s Tale sont habitués : June (Elisabeth Moss) regardant misérablement la caméra.

À la fin de la saison 4, June a finalement pris sa revanche sur les Waterford en négociant un accord avec le Commandant Lawrence (Bradley Whitford) pour la libération de 22 femmes de la résistance en échange du retour de Fred Waterford (Joseph Fiennes) à Gilead. Seulement, au lieu de ramener Fred à Gilead, Lawrence – avec l’aide de Nick (Max Minghella) – l’a laissé glisser entre leurs doigts et directement dans les griffes meurtrières de June et de ses collègues servantes.

Les femmes l’ont battu à mort à tour de rôle, et la dernière fois que nous avons vu Fred, son cadavre sans tête était suspendu au mur, où des servantes mal conduites étaient suspendues au cours des saisons précédentes.

Dans la saison 5, « June devra faire face à des conséquences pour avoir tué le Commandant Waterford alors qu’elle luttait pour redéfinir son identité et son objectif », peut-on lire sur le synopsis dévoilé par la plateforme.

De son côté « La veuve Serena tente de se faire connaître à Toronto alors que l’influence de Gilead s’infiltre au Canada. Le Commandant Lawrence travaille avec tante Lydia (Ann Dowd) alors qu’il tente de réformer Gilead et de monter en puissance. June, Luke (O-T Fagbenle) et Moira (Samira Wiley) combattent Gilead à distance alors qu’ils poursuivent leur mission de sauver et de retrouver Hannah. »

Amanda Brugel et Sam Jaeger seront aussi de retour pour cette saison 5 de The Handmaid’s Tale. Il a été annoncé précédemment qu’Alexis Bledel, qui a incarné la servante provocante Emily Malek au cours des quatre premières saisons, ne reviendrait pas pour la saison 5.

La série acclamée par la critique reviendra le 14 septembre avec deux épisodes sur Hulu et devrait être disponible dès le lendemain sur OCS en France.

Source : EW / Crédit ©Hulu