Queer as Folk : Le reboot débarque en France juillet sur Starzplay

Le nouveau reboot de Queer as Folk sera diffusée en France fin juillet sur Starzplay.

Queer as Folk est de retour avec une nouvelle version diffusée sur la plateforme Peacock aux Etats-Unis. La série britannique révolutionnaire créée par Russell T. Davies (It’s A Sin, Doctor Who) qui a déjà eu un remake américain au début des années 2000, a droit à une reinvention créée par Stephen Dunn. Davies est à bord du projet en tant que producteur exécutif.

En France, c’est Starzplay qui diffusera la série à partir du 31 juillet, à raison de deux épisodes chaque dimanche. Peacock a dévoilé la première saison de 8 épisodes dans son intégralité le 10 juin dernier.

Dans ce nouveau Queer as Folk, qui change complètement de scène par rapport à la version de Showtime, les téléspectateurs suivent un groupe d’amis LGBTQ+ (quasiment toutes les lettres sont représentées) à la Nouvelle-Orléans dont les vies vont être transformées à la suite d’une tragédie.

Au centre de Queer As Folk (2022) se trouve le beau gosse briseur de cœur Brodie (Devin Way). Son sourire est diabolique et personne (ou presque), ne peut rien lui refuser, y compris son ex Noah (Johnny Sibilly de Hacks) et sa meilleure amie Ruthie (Jesse James Keitel de Big Sky). C’est son retour à la Nouvelle-Orléans qui lance l’histoire.

Brodie a quitté l’école de médecine et a hâte de reconstruire sa vie avec ses amis, son ex et la vie qu’il a laissée derrière lui. Bien sûr, Noah a continué sa vie sans Brodie et Ruthie a les mains pleines avec Shar (CG) la personne très enceinte qui partage sa vie. Même son frère Julian (Ryan O’Connell de Special – qui est aussi producteur de la série) semble avoir trouvé un moyen de grandir pendant que Brodie était absent. La série introduit également le personnage de Mingus (Fin Argus) un ado de 17 ans et aspirant.e drag queen qui va croiser le chemin de Brodie.

Si cette nouvelle version a des réminiscences de l’originale et semble familière, elle est très différente, ne serait-ce que par son casting plus diversifié avec des personnages venant de tous horizons. Cette version est plus contemporaine mais elle n’enlève en rien ce qui a fait la version originale de 1999 et le remake de 2000.

Dans une certaine mesure, il y a de nouvelles versions de Brian, Justin, Melanie ou encore Lindsey mais ce ne sont pas des répliques exactes des personnages de la série des années 2000. Ils en ont seulement l’essence, mais, sont loin d’être identique et c’est en ça que cette nouvelle série trouve sa force et se démarque. Les trois versions – l’originale anglaise, le remake américain de Showtime et ce nouveau reboot – peuvent vivre dans le même monde, elles ont chacune leur valeur et représentent chacune tout un arc en ciel de personnes diverses et variées. Chacun à droit à sa représentation

Le casting contient aussi Kim Cattrall et Juliette Lewis. La première est la mère de Brodie et Julian et la seconde est la maman de Mingus.

Rendez-vous dès le 31 juillet sur Starzplay pour découvrir cette nouvelle version de Queer as Folk.

Queer as Folk (2022) – Trailer