Doctor Who saison 14 : Neil Patrick Harris en « plus grand ennemi » du Docteur (photo)

Neil Patrick Harris rejoint les festivités des 60 ans de Doctor Who dans un rôle mystérieux.

Neil Patrick Harris part à la rencontre du Docteur. La BBC a annoncé que l’acteur de How I Met Your Mother fera partie du 60ème anniversaire de la série Doctor Who. Harris est actuellement en train de filmer ses scènes qui seront diffusées en 2023. S’il n’ a pas de détail sur le personnage en lui-même, selon Deadline, il jouera « le plus grand ennemi que le Docteur ait jamais affronté ».

Les 60 ans marqueront aussi le retour de David Tennant et Catherine Tate, alias le 10è Docteur et sa camarade Donna. Harris rejoint le nouveau Docteur Ncuti Gatwa et la révélation de Heartstopper Yasmin Finney, qui jouera un personnage au prénom très familier des fans de la série : Rose.

Un premier aperçu du personnage a été dévoilé par NPH sur ses réseaux.

« C’est un immense honneur d’ouvrir les portes de notre studio au puissant Neil Patrick Harris… mais qui, pourquoi, qu’est-ce qu’il joue ? Vous n’aurez qu’à attendre », a déclaré Russell T. Davies, showrunner de Doctor Who, dans un communiqué. « Mais je vous promets que ce que nous tournons maintenant est génial. Docteur, méfiez-vous ! »

Ceci marque la seconde collaboration entre l’acteur et le créateur. En effet, Neil Patrick Harris est apparu dans la poignante série It’s a Sin, sur les années Sida en Angleterre, qui a été écrite et créée par Davies. (Elle est disponible en France sur MyCanal).

Il reste un épisode avec Jodie Whittaker dans le rôle principal, qui sera diffusé à la fin de l’année, avant que Ncuti Gatwa devienne le nouveau Docteur l’année prochaine.

