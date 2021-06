Obi-Wan Kenobi : Photos d’Ewan McGregor sur le tournage

Des photos d’Ewan McGregor sur le tournage de la série Obi-Wan Kenobi ont fait surface sur la toile.

Comme vous le savez probablement déjà, Ewan McGregor sera de retour dans son rôle d’Obi Wan Kenobi de la franchise Star Wars, pour une série sur Disney+. Le tournage se déroule actuellement et les premières images de l’acteur sur les lieux ont enfin fait surface.

Ces photos montrent l’acteur enveloppé dans une sorte de drap pour cacher son costume. Disney et Lucasfilm sont très prudents et font tout pour éviter les fuites. Tout ce que l’on peut voir de son costume sont ses bottes et une partie de son pantalon.

Ewan McGregor on the set of the upcoming Disney+ #ObiWan series https://t.co/ntGlILSW4J — Film Updates (@FilmUpdates) June 12, 2021

L’histoire commence 10 ans après les événements de Star Wars : La Revanche des Sith où Kenobi, a affronté sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, devenu le méchant Dark Vador.

Aux côtés d’Ewan McGregor dans le rôle-titre, le casting comprendra les retours d’Hayden Christensen dans celui de Dark Vador ainsi que Joel Edgerton et Bonnie Piesse dans les rôles d’oncle Owen et tante Beru. Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie sont aussi au générique de la série.

Obi-Wan Kenobi est réalisé par Deborah Chow, qui n’est pas étrangère à cet univers puisqu’elle a réalisé deux épisodes de The Mandalorian. La série arrivera l’an prochain sur Disney+

Source : MovieWeb / Crédit ©Disney/Lucasfilm/DR