Indiana Jones 5 : Harrison Ford rajeuni pour le film ? (Photo)

Une nouvelle photo d’Harrison Ford sur le tournage d’Indiana Jones 5 laisse entendre qu’il sera rajeuni digitalement pour le film.

Après des photos de l’acteur prises sur le plateau de tournage, on peut enfin avoir une image d’Harrison Ford en train de filmer une scène du film à venir Indiana Jones 5. On le découvre portant sa veste en cuir et son chapeau iconique. Mais ce qu’on remarque également, ce sont des points sur son visage qui semblent indiquer qu’il sera rajeuni par ordinateur.

La nouvelle image, qui voit l’acteur apparaître aux côtés de Toby Jones (qui fait apparemment partie du film), montre Ford portant un certain nombre de points de capture de mouvement sur son visage, autour des épaules et de son cou. C’est presque certainement pour l’utilisation de la technologie de rajeunissement qui a été vue dans de nombreux films récents tels que The Irishman. Marvel a aussi utilisé cette technologie pour rajeunir Samuel L. Jackson dans Captain Marvel et le film Gemini Man a aussi rajeuni Will Smith.

Reste à savoir à quel point ils vont le rajeunir. Il est possible que ce ne soit que pour des scènes flashback et pas pour le film en entier.

Nice new photo from reddit of Harrison Ford in action as Indiana Jones with Toby Jones #IndianaJones5 pic.twitter.com/2zpewylD0t — Mark Murphy (@thricechampion) June 11, 2021

Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés. Ce que nous savons, c’est que James Mangold réalisera le film après avoir pris les rênes de Steven Spielberg, le réalisateur derrière les quatre volets précédents.

Aux cotés d’Harrison Ford au casting du film, on trouve aussi Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook et Shaunette Renée Wilson.

S’il ne réalise pas le film, Spielberg sera toujours à bord en tant que producteur aux côtés de Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel. John Williams, le compositeur qui a travaillé sur la partition des quatre films précédents, revient également pour composer Indiana Jones 5.

Le film est annoncé en salles le 29 juillet 2022.

Source : MovieWeb / Crédit ©DR/Disney