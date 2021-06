Fear the Walking Dead saison 6 : Le final “change fondamentalement le monde” (spoilers)

Le final de la saison 6 Fear the Walking Dead “change fondamentalement le monde” et met en place une apocalypse zombie nucléaire pour la saison 7. Spoilers.

Le final de la saison 6 de Fear the Walking Dead s’est terminé par la mort, la destruction et la décomposition ainsi qu’un nouveau départ pour les survivants d’un missile nucléaire lancé par le chef de la secte, Teddy (John Glover).

Dans « The Beginning », le missile lancé par un sous-marin tiré par Teddy et Riley (Nick Stahl) dans l’avant-dernier épisode de la saison explose, mais Althea (Maggie Grace) appelle un sauvetage de dernière minute lorsqu’un hélicoptère CRM piloté par une Isabelle (Sydney Lemmon) masquée atterrit et transporte Daniel (Ruben Blades), Luciana (Danay Garcia), Sarah (Mo Collins), Wes (Colby Hollman), Jacob (Peter Jacobson) et Charlie (Alexa Nisenson) en lieu sûr.

« Nous verrons probablement Isabelle la saison prochaine. Je pense que pour moi et Ian [Goldberg, co-showrunner], une chose qui nous intéresse beaucoup est d’explorer la relation d’Al avec Isabelle et ce que cela signifie exactement pour Al et Isabelle », a révélé le co- showrunner Andrew Chambliss dans l’émission Talking Dead. « Je pense que l’autre chose intéressante est de voir comment quelqu’un comme Isabelle, et peut-être la CRM, réagiraient à la disparition de la moitié du Texas de la carte. »

Le spin-off The Walking Dead: World Beyond, qui se déroule plus d’une décennie après le début de l’apocalypse zombie et se déroule des années après les événements de la sixième saison de Fear, a révélé que l’emplacement secret de la République civique se situe quelque part dans le sud-ouest des États-Unis. Cette civilisation privilégiée et autoritaire abrite 200 000 survivants, dont le lieutenant-colonel de la CRM Elizabeth Kublek (Julia Ormond), est probablement au courant des dix ogives qui ont explosé à travers le Texas en 2014.

Notez que la saison 2 de World Beyond et la saison 11 de The Walking Dead se dérouleront chacune plus d’une décennie après l’épidémie et les événements de Fear vont clairement raisonner dans les autres séries. « C’est en quelque sorte en train de changer fondamentalement le monde », a teasé Chambliss, « et cela va certainement envoyer des ondes de choc au-delà du Texas et au delà des personnages de cette série parce que c’est un gros problème quand un tas d’ogives explosent. »

La saison 7 va clairement redéfinir les choses : « Nous avons effectivement fait exploser cette région du Texas. Ce sera une toute nouvelle réalité avec laquelle nos personnages devront compter », a déclaré Goldberg dans Talking Dead. « Nous les avons vus devenir très redoutables et doués avec la façon dont ils ont navigué dans l’apocalypse pendant ces six saisons. Et maintenant, c’est un tout nouveau jeu avec l’apocalypse. »

Dans la saison 7, qui sera diffusée plus tard cette année, les survivants « vont devoir faire face à la dévastation, aux retombées nucléaires, aux cendres, à l’air irrespirable, aux structures détruites, aux ressources limitées, à tous ces nouveaux facteurs environnementaux qui vont rendre la survie exponentiellement plus difficile pour eux », a confié Goldberg. « Ce nouveau monde va faire ressortir des côtés très différents à tous ces personnages parce qu’ils sont dans une toute nouvelle réalité très effrayante. »

La saison 6 de Fear The Walking Dead est disponible sur MyCanal.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC