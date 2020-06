Lucifer : Ce qu’on sait sur la saison 5

Découvrez tout ce qu’on sait pour le moment sur la saison 5 de Lucifer.

Les fans de Lucifer attendent la saison 5 avec impatience depuis maintenant plus d’un an. La saison 4 est sortie en mai 2019 sur Netflix et moins d’un moins après, la plateforme a annoncé le renouvellement pour une saison 5. A l’époque, il a été dit que cette cinquième saison serait la dernière mais récemment, on a appris qu’il y avait une chance qu’une saison 6 soit finalement commandée.

En 2018, la chaîne Fox avait annulé la série mais après une campagne acharnée des fans sur les réseaux sociaux, Lucifer a été sauvée par Netflix. Le casting entier était donc de retour pour reprendre leurs rôles et continuer cette histoire délicieusement diabolique. Tom Ellis, Lauren German, Lesley-Ann Brandt, Rachael Harris, D.B. Woodside, Kevin Alejandro, Aimee Garcia et Scarlett Estevez ont ainsi rempilés.

Dans la saison 4, Lucifer a dû à la fois faire face à un prêtre embêtant (joué par Graham McTavish) qui a tenté d’appâter Chloé avec une prophétie inquiétante, mais aussi au retour de sa toute première petite amie, Eve (Inbar Lavi). Parmi les autres points majeurs de l’intrigue, Maze est tombée amoureuse d’Eve mais elle a eu le cœur brisée; Amenadiel et Linda ont eu un enfant, un fils nommé Charlie ; et Dan et Ella se sont rapprochés.

Dans le final de la saison 4, Lucifer a fait un sacrifice majeur en quittant la surface de la Terre pour servir de roi de l’enfer, de peur que les démons continuent d’être agités et tentent de s’échapper. Hélas, sa décision difficile est survenue quand Chloé lui révèle son amour et l’accepte pour qui il est. Lucifer réalise que la prophétie du prêtre fou était erronée en ce qui concerne le « premier amour » du Diable. Ça n’a jamais été Eve, c’était Chloé.

Voici ce qu’on sait sur la saison 5 de Lucifer

– La saison 5 est composée de 16 mais elle sera coupée en deux parties de 8 épisodes chacune.

– Dieu apparaîtra dans la série sous les traits de Dennis Haysbert (24 Heures Chrono)

– Tricia Helfer qui a incarné Charlotte et la mère de Lucifer, reviendra dans la série.

– Eve (Inbar Lavi) sera de retour

– Il y aura un épisode en noir et blanc qui se déroulera dans un univers alternatif dans les années 40. Cet épisode – le 4è de la saison – offrira un aperçu de la genèse de Maze ainsi qu’un duo musical où Lesley-Ann Brandt et Tom Ellis chanteront.

– L’épisode 6 verra une nouvelle sortie entre les femmes de la série. Chloe, Linda, Maze et Ella iront en soirée pour une troisième fois dans la série.



– Si l’épisode 4 présentera un moment musical, l’épisode 10 sera entièrement musical et verra des performances de plusieurs personnages

– La relation entre Lucifer et Chloe devrait être explorée

– Amanediel rendra visite à son frère en Enfer

– La saison 5 avait presque fini son tournage quand la production a été suspendue à cause de COVID-19. Il reste uniquement le dernier épisode à finir de filmer.

Pour finir, voici les titres des épisodes. Si vous n’êtes pas au courant, sachez que chaque titre est un bout de dialogue prononcé par l’un des personnages dans l’épisode en question :

1 – Really Sad Devil Guy

2 – Lucifer! Lucifer! Lucifer!

3 – ¡Diablo!

4 – It Never Ends Well for the Chicken

5- Detective Amenadiel

6 – BluBallz

7 – Our Mojo

8 – Spoiler Alert (midseason finale)

9 – Family Dinner

10 – Resting Devil Face

11 – Bloody Celestial Karaoke Jam

12 – Daniel Espinoza: Naked and Afraid

13 – A Little Harmless Stalking

14 – Nothing Lasts Forever

15 – Is This Really How It’s Going to End?

16 – A Chance at a Happy Ending (season finale)

Pour le moment, il n’y a toujours pas de date de lancement pour la première partie de la saison 5 de Lucifer.

Source : TVLine / Crédit ©Netflix