House of the Dragon saison 2 : Nouvelle bande-annonce

Nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de House of the Dragon, préquelle de Game of Thrones.

La saison 2 de House of the Dragon approche à grands pas et pour l’occasion, HBO a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour la série qui revient cet été. On y découvre de superbes images de dragon et un Aegon à la langue bien pendue dans la bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon, qui revient le 16 juin.

Le drame basé sur « Fire & Blood » de George R.R. Martin met en place une guerre épique entre les Targaryen et les Hightower après le final de la saison 1.

La saison 2 reprend directement après les événements du final de la saison 1, qui a vu Aegon, le demi-frère de Rhaenyra, couronné roi de Westeros dans son dos, même si elle était le successeur choisi de leur père, le défunt roi Viserys (Paddy Considine).

Les acteurs de retour pour cette deuxième saison : Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall et Matthew Needham seront également présents au casting.

Les nouveaux acteurs au casting de la deuxième saison : Abubakar Salim dans le rôle Alyn de Carène, Gayle Rankin dans le rôle d’Alys Rivers, Freddie Fox dans le rôle de Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale dans le rôle de Ser Simon Fort, Clinton Liberty dans le rôle d’Addam de Carène, Jamie Kenna dans le rôle de Ser Alfred Balaie, Kieran Bew dans le rôle de Hugh, Tom Bennett dans le rôle d’Ulf, Tom Taylor dans le rôle de Lord Cregan Stark, et Vincent Regan dans le rôle de Ser Rickard Thorne.

Rendez-vous le 17 juin pour la saison 2 de House of the Dragon sur la plateforme Max qui sera disponible en France le 11 juin via MyCanal et Prime Video.

House of the Dragon – Trailer officiel (VO)

