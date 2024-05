Agatha : Encore un changement de titre ou Marvel joue les trolls ?

La prochaine mini-série du MCU, Agatha, fait une mise à jour amusante du titre après plusieurs changements de nom de la série spin-off de WandaVision.

Après plusieurs changements, qui ont abouti à l’abandon d’un sous-titre pour la série, Agatha taquine les fans du Marvel Cinematic Universe avec un autre nouveau nom. Le dernier changement révèle apparemment ce que Marvel pense vraiment de sa sorcière titulaire.

Selon ComicBook.com, le compte officiel X (anciennement Twitter) de Marvel Studios a publié un logo mis à jour de la mini-série Agatha, avec le sous-titre The Lying Witch With Great Wardrobe (La sorcière menteuse avec une superbe garde-robe). Marvel a ensuite supprimé le post, laissant les fans se demander si le changement de titre était un troll bien joué plutôt que légitime.

New title for ‘AGATHA’ has been revealed. pic.twitter.com/XjK8H9p1Rz

— Scarlet Witch Updates (@ScarletWitchUpd) May 13, 2024