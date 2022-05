Teen Wolf The Movie : Tyler Hoechlin reprend son rôle de Derek Hale pour le film

C’est officiel, Tyler Hoechlin reprendra bien son rôle de Derek Hale dans le film Teen Wolf.

Tyler Hoechlin va finalement laisser sa cape de Superman de côté pour reprendre ses crocs de loup-garou le temps d’un film. En effet, alors que sa participation n’était pas assurée, Paramount+ annonce que le premier Alpha de la série, Derek Hale, sera bien de retour.

Hoechlin est apparu au cours des quatre premières saisons de Teen Wolf avant de revenir dans la saison 6 pour aider à faire ses adieux à la série. La nouvelle de son retour arrive après l’annonce que Vince Mattis jouera le fils adolescent de Derek. Et ils ne seront pas les seuls Hale puisque Ian Bohen reviendra aussi dans le rôle de Peter. La dynamique familiale risque d’être intéressante.

« Dans Teen Wolf The Movie, une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle un mal terrifiant est apparu. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des banshees, des werecoyotes, des hellhounds, des kitsunes et des métamorphes. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall (Tyler Posey), qui n’est plus un adolescent mais toujours un alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils n’ai jamais affronté. »

Bien que Dylan O’Brien ait confirmé qu’il ne sera pas impliqué, une grande partie de la distribution de la série sera de retour, y compris Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley , Melissa Ponzio, Ian Bohen, Vince Mattis, Nobi Nakanishi, Khylin Rhambo, Amy Workman et Dylan Sprayberry.

La date de sortie du film n’a pas encore été annoncée.

Source : EW / Crédit ©MTV/Paramount