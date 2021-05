Superman Noir : Il aurait dû exister depuis longtemps selon Zack Snyder

Zack Snyder pense que le Superman Noir n’a que trop tardé, il aurait dû exister depuis longtemps.

Zack Snyder s’est exprimé en faveur d’un Superman Noir. Récemment, il a été annoncé que Warner Bros travaillait sur une version d’un Superman avec un acteur et un.e réalisateur.trice Noir.e. Ce film sera écrit par Ta-Nehisi Coates et produit par J.J. Abrams.

Interrogé par Radio Times sur ce qu’il pensait d’avoir une version noire de Superman dans les salles de cinéma, Snyder a décrit l’idée comme « une décision audacieuse et cool et qui aurait dû probablement arriver depuis longtemps ». Le cinéaste a également déclaré qu’il aime ce qu’Abrams a fait dans le passé, et qu’il est « intéressé de voir ce qui se passe. »

Cependant le cœur de Snyder reste avec Henry Cavill dans le rôle. Il déclare : « il est mon Superman ».

Snyder souligne également qu’il ne fait plus partie d’aucun futur projet DC pour Warner, même si les fans de sa trilogie Justice League continuent de demander une restauration du «Snyderverse». Selon les mots de Snyder, « je ne suis pas vraiment impliqué dans aucune prise de décision chez Warner Brothers, de quelque manière que ce soit, donc je suppose que pour moi, il ne s’agit que d’attendre et de voir ce qu’ils en font et comment cela se manifeste. Mais en surface, cela semble intéressant. »

Au cours des huit dernières années, Cavill a incarné l’Homme d’acier pour la version du DCEU. Pour le moment, Warner se concentre sur la construction de films autonomes comme Wonder Woman 3, Shazam! Fury of the Gods et Aquaman 2. On ne sait toujours pas à quoi ressemblera la nouvelle version de Superman, ou quelle sera sa place dans le multivers DC.

Source : RadioTimes / Crédit ©DC