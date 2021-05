Friends Réunion : Enfin une date de diffusion et pleins d’invités annoncés !

HBO Max annonce enfin une date pour la réunion de Friends avec plusieurs invités dont BTS, Lady Gaga, David Beckham et bien d’autres.

La réunion Friends est presque là ! Après des mois de retard dû à la pandémie de COVID-19, l’émission spéciale qui reviendra sur la série culte a enfin une date de diffusion. Le service HBO Max annonce la date du 27 mai, soit dans deux semaines, pour le lancement. Ils annoncent également toute une flopées d’invités.

En plus des principaux acteurs de la série Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, Friends : The Reunion verra les apparitions de BTS, Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

Réalisé par Ben Winston et produit par les créateurs de Friends Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane, cette réunion spéciale a été filmée sue le plateau original de la sitcom, Stage 24, dans les studios Warner Bros. à Burbank.

Friends est l’une des sitcoms les plus populaires de la télévision de tous les temps. La série a duré 10 saisons entre 1994 et 2004. Cette année 2021 marque ainsi les 25 ans de la série culte.

Pour le moment, on ne sait pas encore quand et où sera diffusée cette réunion Friends en France.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros