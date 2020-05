Unbreakable Kimmy Schmidt : L’épisode interactif indisponible en France

L’épisode interactif de Unbreakable Kimmy Schmidt est pour le moment indisponible en France. Les fans ne sont pas contents.

Les fans français de la série Unbreakable Kimmy Schmidt vont devoir être patients pour voir l’épisode interactif de la série qui conclue son histoire. En effet alors que l’épisode intitulé Kimmy contre le Révérend est disponible dans plusieurs pays depuis le 12 mai, le public français n’y a pas encore accès.

Quand on se rend sur la plateforme, il est expliqué que la sortie est retardée parce que « la sécurité des doubleurs est une priorité. » Si on comprend que le doublage ne soit pas disponible à cause de la pandémie, on s’attendait à avoir au moins la version sous-titrée comme le reste des séries et programmes qui sont arrivés récemment sur le streamer.

On voulait juste rappeler que le contexte ne permet pas encore de te proposer la VF sur certains contenus sortis récemment. On te préviendra sans problème quand ça arrivera ! https://t.co/mfoZfOU8gt — Netflix France (@NetflixFR) May 14, 2020

Sur Twitter, les fans sont clairement impatients de voir l’épisode et ne comprennent pas que la VOST ne soit pas disponible.

@NetflixFR pourquoi l’interactif de kimmy Schmidt n’est pas encore dispo ??? — Thomas Storaï (@ThomasStorai) May 12, 2020

et l’episode interactif d’Unbreakable Kimmy Schmidt ? 😊 — 🌈 Eniotna 🌈 (@eniotnase) May 12, 2020

Très bien… Ou est l’épisode interactif de Kimmy Schmidt ? pic.twitter.com/Oh4MoZvcqa — Francisca (@FranciscaBoude) May 12, 2020

Et Kimmy Schmidt épisode interactif ? — Petit_Lu_N (@IanMontpellier) May 12, 2020

Bonjour @NetflixFR pourquoi l’épisode interactif d’Unbreakable Kimmy Schmidt n’est pas accessible ? Je comprends pour la vf mais pour la vostfr ? — Le Panda Aveyronnais (@julienviarrouge) May 13, 2020

Libérez l’épisode interactif de Kimmy Schmidt @NetflixFR pic.twitter.com/5xJVkzsluD — chi une sauvâge (@kerl_) May 12, 2020

Synopsis : Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) se lance dans sa plus grande aventure à ce jour. Trois états ! Des explosions ! Un hamburger dansant ! Et vous, le spectateur, décidez comment se déroule l’histoire. Allez-vous déjouer le plan diabolique du révérend (Jon Hamm) et amener Kimmy à son mariage à temps ? Ou allez-vous déclencher accidentellement une guerre contre les robots ? Alors, prenez votre télécommande et un plateau de délicieux poisson, car Kimmy a son propre spécial interactif Netflix !

Pour le moment aucune date n’est disponible.

