She-Hulk : Tatiana Maslany tease son avenir dans le MCU

Tatiana Maslany tease la présence possible de She-Hulk dans le futur du MCU après sa série.

L’année dernière, Jennifer Walters / She-Hulk a fait son entrée dans le MCU avec Tatiana Maslany donnant vie à l’héroïne dans sa propre série Disney+. Après la diffusion de She-Hulk : Avocate, il y a eu beaucoup de spéculations sur l’endroit où She-Hulk pourrait apparaître à l’écran ensuite.

Maintenant, de nouveaux commentaires laissent entendre que ce n’est pas fini pour elle. Dans une récente interview avec Gold Derby, Maslany a admis qu’elle ne savait pas exactement ce qui allait suivre dans l’histoire à l’écran de She-Hulk, mais qu’elle était ravie d’explorer davantage l’idée qu’elle était une super-héroïne non-conventionnelle.

« J’ai l’impression qu’Internet en sait plus que moi », a déclaré Maslany en riant. « Mais j’aimerais [la voir dans une situation], j’aimerais la mettre [ailleurs] comme nous avons eu tant d’autres acteurs venus dans notre série dont nous changé le ton de leur personnage. Les mettre dans un scénario totalement différent, un univers différent, ce qui est tellement amusant dans l’univers Marvel, c’est qu’il y en a plusieurs, » dit-elle parlant du multivers.

« Il y a un multivers, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a un multivers. Mais la mettre dans une situation très improbable, je pense que cela serait être super amusant. La chose à propos de She-Hulk, pour moi, c’est qu’elle est tellement hors norme que je pense qu’elle intéresse les gens. »

La prochaine apparition de She-Hulk dans le MCU n’a pas été confirmée, que ce soit dans une deuxième saison de She-Hulk ou dans un autre projet. Evidemment, des films Avengers sont en préparation et on imagine qu’elle pourrait en faire éventuellement partie. Cependant, les personnages qui seront dans Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars n’ont pas encore été annoncés.

Source : Gold Derby / Crédit ©Marvel