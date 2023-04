Grey’s Anatomy saison 19 : Maggie s’en va sur une note positive (spoilers)

Kelly McCreary quitte Grey’s Anatomy après avoir joué dans la série pendant presque dix ans. Voici comment Maggie Pierce s’en va…pour le moment. Spoilers.

Dans un arc de deux épisodes diffusés hier soir sur ABC, Grey’s Anatomy a dit au revoir à Maggie Pierce, alors que Kelly McCreary, qui a joué la demi-sœur de Meredith Grey (Ellen Pompeo) et cheffe de la chirurgie cardiaque de l’hôpital depuis la fin de la saison 10, quitte la série.

Les épisodes relataient le dernier jour de Maggie à Grey Sloan et son départ pour son nouveau travail à Chicago. Comparé à Meredith, qui a eu droit à une grande fête de départ, le départ de Maggie a été plus modéré, mais elle a eu des scènes d’adieu sincères avec plusieurs chirurgiens de longue date, notamment son père biologique Richard qui lui a offert un cadeau : un porte-cartes de visite en forme de banc comme celui où ils se sont assis quand il a découvert qu’elle était sa fille.

Maggie et Winston ont réussi un dernier miracle médical ensemble, s’associant pour sauver une femme avec une tumeur géante près du cœur. Ils ont également ravivé leur passion en passant ensemble la dernière nuit de Maggie à Seattle. Mais ils restent sur des chemins séparés et il a réussi l’opération de suivi sur la patiente seul en retirant la tumeur , refusant l’aide de Maggie. Si le couple s’aime encore, ils prennent chacun la décision qui est bonne pour eux.

Elle s’en va pour Chicago et il reste à Seattle. Elle ne peut tout simplement pas rester parce que sa passion est enracinée dans cette opportunité unique. Elle est passionnée par ce qu’elle va faire et ne veut pas le sacrifier. Elle quitte l’hôpital pour sauver des vies entourée des fantômes de la femme qui l’a mise au monde et la femme qui l’a élevée. Et ce n’est pas complètement fini pour elle puisqu’elle reviendra pour le final afin de vraiment mettre les choses à plat avec son mari.

Maggie a aussi dit au revoir à sa sœur de cœur Amelia qui traverse des complications dans sa relation avec Kai qui est sur le point de partir à Londres pour une opportunité unique de travail. Dans une tentative de garder Kai près d’elle, Amelia ne perd pas de temps à demander à Teddy si Kai peut faire ses recherches à Seattle à la place de Londres.

Teddy accepte et Amelia est heureuse de la bonne nouvelle. Sauf que Kai ne veut pas rester au Grey Sloan. Oui, Kai aime Amelia, mais Amelia n’a pas une seule fois félicité Kai pour ses accomplissements ou pour avoir été choisi.e pour diriger une équipe de personnes brillantes. Comme c’est souvent le cas, Amelia, a ramené la situation elle-même, mais c’est aussi compréhensible parce qu’elle a peur de perdre à nouveau quelqu’un qu’elle aime.

Ailleurs dans l’épisode, Jo apprend que sa fille Luna est en train de perdre son ouïe et pourrait progressivement devenir sourde. De son côté, Bailey est de plus en plus harcelée par les « pro-life » qui ont diffusé ses informations personnelles et menacent ses enfants. La promo de la semaine prochaine montre que les choses vont empirer puisqu’un de ses harceleurs semble se faire passer pour un patient.

Notez aussi qu’Addison, qui elle aussi est harcelée par des « pro-life », sera de retour la semaine prochaine comme on peut le voir dans la promo.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC et TF1 diffuse enfin les derniers épisodes de la saison 18 le mercredi soir à 21h10 avant d’enchainer avec la saison 19.

Grey’s Anatomy saison 19 – Promo 19×16