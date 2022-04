Doctor Strange 2 : Les menaces arrivent dans le nouveau spot TV

Nouveau spot TV pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui montre les diverses menaces que Strange doit affronter.

Un nouveau spot TV pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été dévoilé par Marvel Studios. Evidemment, la plupart de ces images ont déjà été montrées dans d’autres trailers mais on peut tout de même découvrir des images inédites, notamment un moment où Wanda Maximoff détruit ce qui ressemble au casque d’Ultron.

Au début du spot, on peut aussi entendre la voix de L’Ancien (Tilda Swinton), demandant à Stephen qui il est dans l’immensité du multivers. Dans les secondes qui suivent, nous avons un aperçu de tout ce que Doctor Strange devra affronter dans le film à venir, comme le retour du chasseur de sorciers Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), un monstre calmar interdimensionnel, une version maléfique de lui-même et même les Illuminati de Marvel.

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Réalisé par Sam Raimi, le film sort le 4 mai prochain. Les préventes sont dores et déjà disponibles.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Spot TV

Crédit ©Disney/Marvel