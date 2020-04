The Suicide Squad et Les Gardiens de la Galaxie 3 : Les films de James Gunn ne sont pas repoussés

James Gunn assure que les sorties de ses films The Suicide Squad et Les Gardiens de la Galaxie 3 ne sont pas repoussées.

Alors que de nombreux films voient leurs sorties repoussées de plusieurs mois voire d’un an à cause de la pandémie de COVID-19, James Gunn assure ses fans que ses deux blockbusters à venir n’auront pas de retard. Selon lui, The Suicide Squad et Les Gardiens de la Galaxie 3, arriveront à temps.

Sur Twitter, le réalisateur a confirmé que The Suicide Squad sortira comme prévu le 6 août 2021 aux Etats-Unis. En France, il est daté au 4 août. « Pour le moment, il n’y a aucune raison de déplacer la date de sortie de #TheSuicideSquad. Nous sommes en avance sur le calendrier », a tweeté Gunn, après qu’on lui ait demandé si le film serait repoussé.

« Nous avons été extrêmement chanceux de boucler le tournage et de faire le montage depuis nos maisons (grâce à une équipe de post-production et un studio prévoyant) avant la quarantaine. »

Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & set up editing from our homes (due to a post production team & studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3 — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

Mais même si la sortie du film est inchangée, les fans devront attendre un bon moment avant de voir les premières images du film ou une bande-annonce. Le montage du film avance mais d’autres choses sont ralenties à cause du confinement.

I wish we were but, as you might imagine, although editing #TheSuicideSquad has been pretty smooth in the time of quarantine (I’m working on the cut right now), there are a lot of other factors slowed – some of those related to releasing images, trailers, etc. https://t.co/Mk64ax3fUu — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

Puis durant un Q&A, il rassure aussi que le planning pour Les Gardiens de la Galaxie 3 est maintenu, c’est juste que Disney n’a pas encore dévoilé la date de sortie du film. « Pour l’instant, les plans du volume 3 sont exactement les mêmes qu’avant le coronavirus, » a tweeté le réalisateur.

Right now the plans with Vol 3 are also exactly the same as they were before coronavirus. https://t.co/cVHe31gtPQ — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

Source : EW / Crédit ©Marvel et Warner Bros