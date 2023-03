The Last of Us saison 2 : Craig Mazin promet que l’on verra de nouvelles sortes d’infectés

Le showrunner de The Last of us adresse l’absence d’infectés dans les derniers épisode de la première saison de la série.

La saison 1 de The Last of Us s’est terminée ce lundi. Une première saison réussie pour l’adaptation du jeu vidéo culte sorti en 2013 de Naughty Dog, menée par le créateur du jeu Neil Druckman avec Craig Mazin.

Une saison 1 qui raconte la même histoire, à plusieurs scènes près, mais qui se permet aussi d’étendre l’univers de The Last of us, pour se concentrer notamment sur les personnages secondaires croisés à travers le voyage de Joel et Ellie.

Un voyage plus axé sur les états de nos héros et les complications qu’ils traversent, en lieu et place d’affrontement avec les infectés et autres mutants que l’on a l’habitude de croiser lorsque l’on jeu au jeu. Une décision assez logique pour privilégier la narration et l’affect, au-delà de l’effroi classique que l’on peut ressentir avec un FPS d’horreur.

Si la majorité des fans ne s’est pas réellement plaint de la direction prise par les showrunners de la série, certains joueurs déplorent l’absence de combats et poursuites avec des infectés, pour une série qui est directement adaptée d’un jeu post-apocalyptique. Certains auraient aimé plus de scènes de « kill count » histoire de se remémorer certaines émotions du jeu, fusil au poing.

Craig Mazin assume et explique cette décision, au-delà des changements et directions choisis pour la série dans une interview avec le site The Wrap, notamment sur la manière d’amener les divers conflits de l’intrigue pour in format télévisé, que ce soit vis-à-vis des infectés, ou par rapport aux autres antagonistes de The Last of us, qu’ils soient Fedra, les lucioles, ou les humains qui se confrontent à nos héros.

Il explique d’ailleurs que le choix de ne pas trop se focaliser sur les infectés est directement liés au fait qu’ils devaient reflechir à l’évolution de la série au-delà de la saison 1 : « Nous avons à plusieurs reprises devoir faire unn choix sur la manière de présenter les infectés. Même si nous étions assurés de faire au moins une saison, Neil et moi-même savions qu’on ne pourrait pas écrire une saison de série sans réfléchir à la suite. Il va y avoir plus de « The Last of us » à l’avenir, et je pense que l’équilibre ( d’une série d’affrontement zombies/ndlr) ne tient pas seulement dans un épisode, ou d’un épisode à l’autre. Il est possible qu’on rencontre plus d’infectés plus tard, voire même de nouvelles sortes.»

Il est vrai que les derniers épisodes autour de l’histoire de David et sa communauté, ainsi que l’épilogue du voyage d’Ellie et Joel a été complètement dénué de chasses d’infectés. Nos deux héros n’en n’ont pas croisé un seul depuis Jackson, alors que dans le jeu, que soit après Jackson, ou avec David, les héros de la série ont du faire face à plusieurs reprises aux zombies de The Last of us, obligés parfois de s’allier avec l’ennemi afin de survivre.

Si l’on peut regretter la présence en fin de saison d’infectés, préférant se focaliser sur. La terreur humaine plus que celle héritée de ce monde post-pandémie, il est certain, surtout si l’on connait The Last of Us part II, qu’on en reverra dans les saisons à suivre, notamment vu les dires de Craig Mazin.

La saison 1 de The Last of us est à voir en intégralité sur Amazon Prime Video.

Crédit photo : ©HBO