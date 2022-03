BAFTA 2022 : The Power of the Dog et Dune grands gagnants – Palmarès

Retour sur le palmarès des BAFTA 2022 avec The Power of the Dog et Dune qui sortent grands gagnants cette année.

Les BAFTA 2022 se sont tenus ce dimanche au Royal Albert Hall à Londres, dans une cérémonie en personne, présentée par la comédienne australienne Rebel Wilson. L’événement était aussi marqué par des messages de soutien à l’Ukraine.

Cette année, c’est le film The Power of the Dog, western psychologique, qui est reparti avec le prix du meilleur film ainsi que celui de la meilleure réalisation pour Jane Campion. Cette victoire renforce clairement les chances du film pour les Oscars. La réalisatrice néo-zélandaise devient la troisième femme à remporter le BAFTA de la meilleure réalisation après la Chinoise Chloé Zhao (Nomadland) l’année dernière, et l’Américaine Kathryn Bigelow pour Démineurs, en 2009.

Autre gagnant de la soirée, Dune, qui domine dans les catégories techniques. Le film est reparti avec 5 prix notamment pour les effets spéciaux, la musique originale et la cinématographie. Ceci peut paraitre décevant puisque le film n’est pas reconnu dans les catégories plus prestigieuses, mais Dune repart quand même avec le plus grand nombre de statuettes.

Belfast, le film de Kenneth Branagh sur son enfance en Irlande a été sacré meilleur film britannique tandis que Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, repart avec le prix du meilleur scénario original et Encanto est le meilleur d’animation.

Cotés acteurs, Will Smith a gagné pour son interprétation de Richard Williams, le père des championnes de Tennis Venus et Serena Williams dans le film La Méthode Willams ; Ariana DeBose continue de rafler tous les prix pour son rôle d’Anita dans West Side Story et Troy Kotsur, l’acteur de CODA continue de briser des barrières devenant le premier acteur sourd a recevoir un prix de second rôle.

Ces victoires suivent la tendance de cette saison de récompenses, jusqu’à présent. La surprise côté des acteurs est Joanna Scanlan, qui a remporté le prix de la meilleure actrice pour le film britannique After Love.

La liste complète des gagnants est à voir ci-dessous.

BAFTA 2022 – Le Palmarès

Meilleur Film

THE POWER OF THE DOG

Jane Campion, Iain Canning, Roger Frappier, Tanya Seghatchian, Emile Sherman

Meilleure actrice

JOANNA SCANLAN

After Love

Meilleur Réalisation

THE POWER OF THE DOG

Jane Campion

Meilleur acteur

WILL SMITH

King Richard

Meilleur Film d’animation

ENCANTO

Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clark Spencer

Meilleur Décors

DUNE

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

Meilleur Documentaire

SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)

Ahmir “Questlove” Thompson, David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel

Meilleur scénario original

LICORICE PIZZA

Paul Thomas Anderson

Meilleur scénario adapté

CODA

Siân Heder

Meilleur Film Britannique

BELFAST

Kenneth Branagh, Laura Berwick, Becca Kovacik, Tamar Thomas

Meilleur Second rôle masculin

TROY KOTSUR

CODA

Meilleure Second rôle féminin

ARIANA DEBOSE

West Side Story

Meilleur Film en langue étrangère

DRIVE MY CAR

Ryûsuke Hamaguchi, Teruhisa Yamamoto

Meilleur espoir / Star Montante

LASHANA LYNCH

Meilleur espoir pour un scénariste, réalisateur ou producteur britannique

THE HARDER THEY FALL

Jeymes Samuel (Writer/Director) [also written by Boaz Yakin]

Meilleur Casting

WEST SIDE STORY

Cindy Tolan

Meilleurs Costumes

CRUELLA

Jenny Beavan

Meilleurs Maquillage et coiffure

DANS LES YEUX DE TAMMY FAYE

Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

Meilleure Musique Originale

DUNE

Hans Zimmer

Meilleur Son

DUNE

Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett

Meilleur Montage

MOURIR PEUT ATTENDRE

Tom Cross, Elliot Graham

Meilleur Court Métrage Britannique

THE BLACK COP

Cherish Oteka

Meilleur Court métrage britannique d’animation

DO NOT FEED THE PIGEONS

Vladimir Krasilnikov, Jordi Morera, Antonin Niclass

Meilleure Cinématographie

DUNE

Greig Fraser

Meilleurs Effets Visuels

DUNE

Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer