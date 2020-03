Wonder Woman 1984 : Sortie repoussée à cause du Coronavirus ? (Nouvelles affiches)

Découvrez deux nouvelles affiches pour le film Wonder Woman 1984 dont la sortie pourrait être repoussée.

Le film Wonder Woman 1984 est-t-il sur le point d’être repoussé ? Alors que beaucoup de films voient leurs sorties en salle déprogrammées ou repoussées à cause du Coronavirus, Wonder Woman pourrait bien prendre le même chemin.

Pour le moment, Warner Bros n’a rien confirmé mais une nouvelle affiche sans la date de sortie laisse entendre que le film pourrait changer sa date et sortir plus tard. La version normale de l’affiche dit « coming soon » soit « prochainement » tandis que la version animée de l’affiche contient la date américaine du 5 juin.

La second affiche a aussi la date de sortie ce qui rassure mais les choses changent constamment et il est possible que Warner Bros prenne la décision de ne pas sortir le film en juin et attendre que la pandémie passe.

Pour le moment, la sortie du film est toujours prévue en France pour le 3 juin. On attend de voir si Warner Bros reste sur cette sortie en juin.

Gal Gadot revient dans le rôle principal de Wonder Woman et Chris Pine est de retour dans le rôle de Steve Trevor. Kristen Wiig et Pedro Pascal sont aussi présents dans les rôles de Barbara Minerva et Maxwell Lord.

Wonder Woman 1984 est réalisé par Patty Jenkins.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros