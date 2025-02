Captain America Brave New World : Que signifie la scène post-générique ?

La scène post-générique de Captain America Brave New World met-elle en place l’un des prochains films Avengers ?

Captain America Brave New World, dernier film en date de Marvel Studios, est actuellement dans les salles. Comme le veut la tradition, le film contient une scène post-générique, qui clairement met en place la suite du MCU. Le quatrième film de Captain America s’éloigne du standard Marvel, n’ayant qu’une seule scène post-générique au lieu des deux habituelles.

Dans la scène en question, Samuel Sterns alias le leader (Tim Blake Nelson) est emprisonné sur le Raft à la fin de Captain America Brave New World. Sterns est responsable d’un complot de vengeance contre le président Thaddeus « Thunderbolt » Ross (Harrison Ford). Là, il reçoit la visite de Sam Wilson (Anthony Mackie) et a de sinistres avertissements à délivrer, tous basés sur l’intellect gamma amélioré du méchant Marvel.

La scène commence avec Sam se moquant du leader au sujet de la perte du pari qu’il avait fait plus tôt dans le film, puis accusant le méchant d’avoir tué des « hommes bons » dans son effort pour se venger de Ross. Mais le leader tourne bientôt la conversation vers une menace plus grande, utilisant le multivers comme une provocation et prédisant une force maléfique qui vient détruire le monde que Sam veut tant protéger.

Voici le discours de Sterns dans les grandes lignes : « Nous partageons le même monde, n’est-ce pas ? Ce monde, pour lequel vous mourrez afin de le sauver. Ça arrive. Je l’ai vu dans les probabilités, je l’ai vu clairement comme le jour. Vous tous, héros qui protégez ce monde, pensez-vous que vous êtes les seuls ? Pensez-vous que c’est le seul monde ? Nous verrons ce qui se passera lorsque vous devrez protéger cet endroit des autres. »

Cet avertissement à Captain America est vague, mais d’après ce que nous savons de la suite du MCU, il est clair que cette scène post-générique tease un film Marvel à venir l’année prochaine. Il semble en effet que cela met en place Avengers Doomsday même si le nom du méchant Fatalis n’est pas prononcé par Sterns. Marvel a annoncé Doom (Fatalis) comme la principale menace des prochains films Avengers, nous savons donc qu’il est le méchant taquiné.

Alors que la saga Infinity englobe les trois premières phases du MCU, les phases 4 à 6 font partie de la saga Multivers. Étant donné que cette saga devrait se terminer avec Avengers Secret Wars en 2027, on sait depuis un certain temps que Doomsday et Secret Wars concluraient d’une manière ou d’une autre le scénario Multivers de Marvel. Ainsi, Captain America Brave New World met en place Avengers : Doomsday, et potentiellement Avengers : Secret Wars.

Captain America Brave New World est actuellement dans les salles de cinéma.

Crédit ©Marvel/Disney