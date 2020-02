Stranger Things saison 4 : Le sort de Hopper révélé dans un teaser !

Netflix dévoile un teaser de la saison 4 de Stranger Things qui révèle le sort du shérif Hopper.

A la fin de la saison 3 de Stranger Things, il semblait que Hopper ne s’en sortirait pas vivant, mais plusieurs indices dévoilés après la sortie de la saison, montraient qu’il y avait un espoir qu’il soit en vie.

Aujourd’hui, une vidéo a fait son apparition et elle dévoile que ce bon vieux shérif est bien vivant. Cependant, il n’est pas dans les meilleures conditions puisqu’il est en Russie et effectue des travaux forcés.

Cette vidéo a été dévoilée pour annoncer le début du tournage de la saison 4. Les frères Duffer, les créateurs de la série, ont eux-mêmes annoncé la nouvelle dans un communiqué envoyé par Netflix. Ils révèlent que Hopper est bien vivant mais emprisonné :

« Nous sommes heureux de vous annoncer que le tournage de Stranger Things 4 est officiellement en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper ! Mais tout n’est pas rose pour notre « Américain ». Il est emprisonné loin de chez lui, dans le désert enneigé du Kamchatka, où il devra faire face à des dangers humains… mais pas seulement ! »

Ils ajoutent : « Pendant ce temps de l’autre côté, une nouvelle menace enfouie depuis longtemps refait surface et elle n’épargnera personne. »

Ils concluent : « La saison 4 s’annonce comme la plus colossale et la plus effrayante et nous sommes impatients que vous puissiez en voir plus. En attendant – priez pour l’Américain. Bons baisers de Russie, Les Frères Duffer »

Stranger Things revient bientôt sur Netflix.

Stranger Things saison 4 – Bons baisers de Russie…