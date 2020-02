Les César : Démission collective de la direction de l’Académie

L’Académie des César a annoncé sa démission collective à deux semaines de la cérémonie.

C’est une décision surprenante qu’on apprend à 15 jours de la cérémonie des César. l’Académie des Césars a annoncé, jeudi 13 février que tous ces membres démission. C’est donc un « renouvellement complet » de la direction de l’organisation qui est prévu après la cérémonie.

« Pour honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019, pour retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête, le conseil d’administration de l’Association pour la promotion du cinéma [qui régit l’Académie des arts et techniques du cinéma] a pris la décision à l’unanimité de démissionner. Cette démission collective permettra de procéder au renouvellement complet », lit-on dans le communiqué.

Depuis un mois, l’Académie des César fait l’objet de critiques. Elle est accusé d’une certaine opacité dans la gouvernance et l’âge de ses membres vieillissants est aussi mis en cause. Le président Alain Terzian est accusé de gérer les choses de manière autocratique.

Selon Le Monde, tout à démarré il y a un moins après un faux pas du président. Il a refusé Virginie Despentes comme marraine durant la soirée des Révélations, qui mettent en lumière des jeunes acteurs et actrices, aux côtés de leurs parrains et marraines.

Mais ce n’est pas tout puisque Claire Denis a aussi été écartée alors qu’elle était prête à être la marraine d’Amadou Mbow du film Atlantique de Mati Diop.

Terzian avait alors présenté ses excuses et regrets durant le dîner des Révélations mais les choses ont continué à s’emballer. L’Académie est à la traîne quand il s’agit de la représentation des minorités et de la parité hommes-femmes. Le collège de plus de 4 000 professionnels du cinéma qui vote pour attribuer les récompenses est composé à 65 % d’hommes et seulement 35 % de femmes.

Si on ajoute à tout ça les 12 nominations de J’accuse de Roman Polanski, accusé de viols par plusieurs femmes, cela n’aide pas à calmer le jeu et la polémique qui entoure les César.

Terzian a tenté de sauver son poste mais rien n’y a fait. Même après avoir fait la promesse d’installer la parité et faire des réformes, plusieurs professionnels du cinéma se sont réunis dans une tribune au Monde et ont dénoncé l’opacité du système : « Nous n’avons aucune voix au chapitre ni dans les fonctionnements de l’Académie ni dans le déroulé de la cérémonie », déploraient-ils, avant de réclamer « une refonte en profondeur des modes de gouvernance de l’Association et des fonctionnements démocratiques qui les encadrent ».

Cela a donc poussé tout le monde à la démission. L’Académie des César est donc en profonde reconstruction pour moderniser son système. « L’assemblée générale qui se réunira après la cérémonie du 28 février 2020 pourra élire une nouvelle direction pour préparer ainsi, sous l’égide du CNC [Centre national du cinéma], les modifications des statuts fondateurs de l’Association pour la promotion du cinéma, et mettre en œuvre les mesures de modernisation annoncées, » lit-on dans le communiqué.

Les membres du conseil d’administration étaient arrivés a saturation : « Franchement, on n’en pouvait plus, ça devenait intenable, raconte un membre du conseil d’administration, qui préfère rester anonyme. Avec plusieurs membres du CA, nous avons dit à Alain Terzian que nous étions déterminés à démissionner. Il n’avait plus le choix. On fait ça pour rendre service au cinéma. »

Source : Le Monde / Crédit ©Canal+