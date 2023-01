Riverdale et Nancy Drew : Enfin des dates pour les saisons finales

La CW dévoile enfin des dates de diffusion pour les saisons finales de Riverdale et Nancy Drew.

La fin est en vue pour Riverdale et Nancy Drew. La CW a annoncé vendredi que les deux séries de longue date débuteront leurs dernières saisons ce printemps.

La septième et dernière saison de Riverdale sera diffusée partir du mercredi 29 mars à 21h après un épisode inédit de la saison finale de The Flash. Quant à Nancy Drew il faudra attendre un peu plus puisque sa quatrième et dernière saison démarrera le mercredi 31 mai à 20h suivi d’un épisode de Riverdale. Il semble qu’elle prendra la place de The Flash une fois sa saison 9 terminée.

Tout cela mènera à une grande soirée de finaux de séries cet été, car Riverdale et Nancy Drew termineront leurs courses le même soir : le mercredi 23 août.

« Riverdale et Nancy Drew sont deux séries bien-aimées de la CW avec certains des fans les plus passionnés et les plus dévoués de toute la télévision, et ces dernières saisons sont de véritables cadeaux pour eux », a déclaré le président de la CW, Brad Schwartz, dans un communiqué. « Alors que nous nous préparons à dire adieu à ces personnages emblématiques, il y a encore beaucoup de surprises et de rebondissements choquants dans les deux séries alors qu’elles se terminent au sommet de leur art. »

La saison 7 de Riverdale fait un voyage fou dans les années 1950, selon le communiqué officiel. Reprenant là où la saison dernière s’est terminée, Jughead Jones (Cole Sprouse) se retrouve piégé dans les années 50. Il n’a aucune idée de comment il est arrivé là, ni comment revenir au présent. Ses amis ne sont d’aucune aide, car ils vivent des vies apparemment authentiques, similaires à leurs homologues classiques d’Archie Comics, ignorant qu’ils ont déjà été ailleurs que dans les années 50.

La saison 4 de Nancy Drew commence alors que Nancy lance une nouvelle enquête pour retrouver des cadavres disparus du cimetière de Horseshoe Bay qui ont été déterrés et volés – ou qui se sont peut-être levés. Alors que Nancy est entraînée dans cette affaire fantomatique, une série de crimes paranormaux inexpliqués conduit le Drew Crew à croire que les péchés littéraux du passé de la ville sont revenus hanter les vivants.

Riverdale est disponible en France sur Netflix tandis que Nancy Drew est à voir sur Salto.

Crédit ©CW