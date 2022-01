Le film Real Steel se décline en série pour Disney+

Disney + prépare une série inspirée du film Real Steel avec le réalisateur Shawn Levy

Disney est actuellement en développement d’une série déclinée du film Real Steel. Une série avec le réalisateur du film Shawn Levy, mais qui n’a pour le moment aucun showrunner attitré.

Sorti en 2011, et réalisé par Shawn Levy, Real Steel suit l’histoire de Charlie Kenton, un ancien boxeur professionnel. Maintenant que la boxe telle que nous la connaissons n’existe plus, il essaie de se reconvertir en entraîneur dans la nouvelle discipline en pleine expansion, la roboxe. Et oui, désormais ce sont les robots qui combattent. Découvrant un robot appelé Atom dans une décharge, il va tout faire pour que celui-ci devienne le nouveau champion.

Bien évidemment Shawn Levy sera producteur exécutif de la série, avec à ses côtés Robert Zemeckis, Jack Rapke, Jacqueline Levine, Susan Montford and Don Murphy. On ne sait pas si Hugh Jackman pourrait être inclus dans le projet.

Real Steel n’est pas le premier film à être décliné en série pour la plateforme SVOD des studios Disney. En effet, les abonnés de Disney+ pourront découvrir prochainement en 2022, une suite au film de fantasy culte Willow,avec Warwick Davis de retour pour incarner son personnage.

Pour le moment la série n’en est qu’à ses premiers balbutiements, il faudra surement un an ou deux avant de la voir sur les écrans de Disney+ puisqu’aucune date de diffusion probable n’a été communiquée aujourd’hui.

Crédit photo : © Dreamworks