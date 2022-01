Entretien avec un Vampire : Christian Robinson rejoint le casting de la série

Une nouvelle tête rejoint le casting de la série Entretien avec un Vampire inspirée des romans d’Anne Rice

Après Sam Reid dans le rôle de Lestat de Lioncourt et Jacob Anderson dans celui de Louis de Pointe du Lac, Bailey Bass pour incarner la jeune Claudia, Christian Robinson (The First purge, Power Book III) rejoint le casting de la série Entretien avec un Vampire pour y incarner le personnage de Levi, un missionnaire de la Louisiane. Levi va conquérir le coeur de la soeur de Louis, Grace.

La série Entretien avec un Vampire sera bien évidemment adaptée de la saga de romans Vampires Chronicles ou Chroniques des vampires d’Anne Rice, sans être héritée directement du film des années 90.

Cette dernière, qui vient de nous quitter, sera créditée à la production de la série, puisqu’elle y participait avant son décès. La série en huit épisodes aura Rolin Jones (Perry Mason) comme Showrunner et suivra le destin de trois vampires – deux hommes et une femme.

Fin 2016 , Anne Rice a annoncé que son oeuvre Vampire Chronicles plus connu sous le nom de Entretien avec un Vampire depuis le film de 1994, serait adaptée en série. Depuis, le projet a eu des hauts et des bas et n’avait pas de diffuseur, jusqu’à trouver les faveurs de la chaine câblée américaine AMC.

Entretien avec un Vampire, pour les méconnaisseurs, a été adapté au cinéma en 1994 avec Tom Cruise dans le rôle de Lestat. Il se trouvait aux côtés de Brad Pitt et Kirsten Dunst. En 2002, La Reine des Damnées sortait avec Stuart Townsend dans le rôle du Vampire et Aaliyah dans celui de la reine Akasha.

La série, devrait être diffusée cette année sur AMC, on ne sait pas encore qui sera son diffuseur en France.

Crédit photos : Droits reservés/ Source : Variety.