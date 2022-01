Code Quantum : NBC commande une suite pour la série de voyage dans le temps culte

Ah bravo ! NBC commande le pilote d’une suite pour la série culte des années 90 Code Quantum.

NBC pourrait bien revenir dans le temps. La chaine américaine vient de commander une série qui fera suite à la série classique des années 90, Code Quantum.

Créé par Don Bellisario, la série originale Code Quantum (Quantum Leap en VO) mettait en vedette Scott Bakula en tant que scientifique qui, après une expérience gouvernementale sur le voyage dans le temps, se retrouve piégé dans le passé, « sautant » continuellement dans le corps de différentes personnes et corrigeant des « erreurs » historiques, tout en essayant aussi de revenir à sa propre vie et à son époque.

Code Quantum a eu 5 saisons entre 1989 et 1993 sur NBC. Elle a été diffusée en France sur M6 à partir de 1993, alors qu’elle était déjà terminée aux Etats-Unis. La série à succès culte s’est terminée de manière controversée car Beckett ne revendra jamais dans sa vie au présent. La série six fois lauréate d’un Emmy mettait également en vedette Deborah Pratt et Dean Stockwell.

Les détails sur la nouvelle série sont légers, tout ce qu’on sait, c’est que ce sera bien dans la continuité de l’original et elle est décrite comme suit : « Cela fait 30 ans que le Dr Sam Beckett est entré dans l’accélérateur Quantum Leap et a disparu. Maintenant, une nouvelle équipe a été constituée pour redémarrer le projet dans l’espoir de comprendre les mystères derrière la machine et l’homme qui l’a créée. »

Pour le moment, on ne sait pas si Scott Bakula sera impliquée dans la série. Selon EW, c’est une possibilité, mais rien n’est certain. Et malheureusement, Dean Stockwell qui jouait Al, est décédé en novembre 2021. Ce qu’on sait, c’est que le créateur Don Bellisario est à bord en tant que producteur exécutif.

Deborah Pratt, Steven Lilien, Bryan Wynbrandt et Martin Gero sont également producteurs exécutifs. Si le pilote est validé, la série sera à l’antenne l’année prochaine et sera produit par Universal Television.

Source : Deadline, EW / Crédit ©NBC