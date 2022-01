Batman et Catwoman font équipe contre le Riddler dans une nouvelle bande annonce

Découvrez une nouvelle bande annonce pour The Batman de Matt Reeves, nouvelle aventure de l’homme chauve-souris sur grand écran, présentant les enjeux de l’alliance entre le héros et Catwoman

La « Bat » et le « Cat » sont le duo à surveiller l’année prochaine. Une nouvelle bande-annonce pour The Batman a été dévoilée par Warner Bros et elle est remplie d’images inédites donnant une meilleure idée de ce que sera le film.

L’une des premières choses qu’on remarque, c’est l’alchimie très palpable entre Selina Kyle (Zoe Kravitz) alias Catwoman et Batman (Robert Pattinson), qui font équipe contre les méchants de Gotham et leur dynamique est clairement intéressante. Le duo va croiser le chemin de Riddler (Paul Dano) qui terrorise la ville et qui semble connaitre l’identité secrète de Batman.

The Batman est une nouvelle itération moderne du héros chauve souris plus noire et plus proche des comics. Après avoir sillonné les rues de la ville sous l’identité de Batman et instillé la peur chez les criminels, Bruce Wayne a exploré les quartiers les plus mal famés de Gotham City.

Conscient qu’il ne peut plus compter que sur quelques rares alliés de confiance – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright) – parmi les notables corrompus de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme le seul citoyen capable d’obtenir vengeance.

Lorsqu’un tueur s’en prend aux élites de Gotham City en mettant au point des crimes sadiques, un faisceau d’indices mystérieux plonge notre enquêteur masqué dans les bas-fonds où il croise la route de Selina Kyle, alias Catwoman, (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro), et Edward Nashton, alias The Riddler (Paul Dano). Tandis qu’il commence à acquérir la certitude que le criminel se trouve sans doute à Gotham City et qu’il voit désormais clair dans son jeu, Batman doit nouer de nouvelles alliances, démasquer le coupable et rétablir la justice dans une ville depuis trop longtemps en proie aux abus de pouvoir et à la corruption.

Dans The Batman réalisé par Matt Reeves on trouve aussi Peter Sarsgaard dans le rôle du procureur de Gotham Gil Colson ; Jayme Lawson dans le rôle de Bella Reál, candidate à la mairie.

The Batman est prévu dans les salles de cinéma le 2 mars 2022.

The Batman – Bande-Annonce 2 – Robert Pattinson, Zoë Kravitz

crédit photo © DC/ Warner