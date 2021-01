The Flash saison 7 : Un acteur de Shadowhunters en méchant Chillblaine

Jon Cor de la série Shadowhunters est annoncé dans le rôle du méchant Chillblaine dans la saison 7 de The Flash.

La série The Flash a un nouveau méchant. Jon Cor (Shadowhunters) a rejoint la série de super-héros de la CW dans un rôle récurrent de guest star pour la saison 7. Il jouera le scientifique Mark Stevens, alias Chillblaine, le méchant de DC Comics.

Selon la description officielle du personnage, « Mark Stevens est un bad boy charismatique obsédé par la technologie cryogénique. Mais quand il ne s’introduit pas dans des coffres-forts, il est occupé à briser les cœurs avec son charme irrésistible et son style espiègle. Armé de ses propres armes, il deviendra une nouvelle épine dans le pied de la Team Flash en tant que méchant de DC Comics Chillblaine. »

Cor est connu pour avoir joué Hodge Starkweather durant deux saisons dans Shadowhunters. Il est également apparu dans Supernatural, Lost in Space, Life With Derek, Degrassi: The Next Generation, Suits, ou encore Being Human.

L’introduction de Chillblaine n’est pas le seul problème auquel Team Flash sera confronté cette saison. Le showrunner Eric Wallace a également confirmé que le vrai Godspeed sera l’un des grands méchants de cette saison.

The Flash revient le 23 février sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©DR