Spider-Man No Way Home : Connexion entre Doctor Strange et WandaVision (teaser)

Un nouveau teaser pour Spider-Man No Way Home révèle une connexion entre Doctor Strange et WandaVision.

Alors que le film arrive enfin dans les salles cette semaine, un nouveau teaser pour Spider-Man No Way Home révèle un aspect intéressant de Doctor Strange qui le lie à WandaVision. Le teaser dévoilé par Sony Pictures India, montre un aperçu de Doctor Strange alors qu’il lance un sort en utilisant de la magie qu’il n’a jamais utilisé auparavant, mais d’une manière familière pour les fans de Marvel.

Dans l’extrait, on peut voir Doctor Strange planer dans le ciel tout en jetant un sort et en utilisant des runes pour le faire. Vous pouvez le vérifier par vous-même dans la vidéo (très courte) à environ 10 secondes.

Comme les fans du MCU qui ont vu WandaVision s’en souviendront, il y a un objectif spécifique derrière l’utilisation de runes dans la magie. Comme l’a expliqué la série Disney+, les runes permettent à l’utilisateur magique de s’assurer qu’il est le seul à pouvoir utiliser la magie à l’intérieur de la zone dans laquelle les runes ont été lancées.

Cela signifie que quoi que Strange fasse pendant ce bref instant, il essaie de s’assurer qu’aucun autre utilisateur de magie ne puisse interférer – quelque chose qui pourrait soulever de nombreuses questions quant à savoir à qui ou à quoi le docteur Strange a affaire.

Tom Holland est de retour dans Spider-Man No Way Home en tant que Spider-Man, cependant le pauvre Peter fait face aux retombées de Spider-Man: Far From Home, dans lequel Mysterio (Jake Gyllenhaal) a exposé son identité secrète au monde.

Il se tourne donc vers son allié des Avengers, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pour une assistance magique, faisant en sorte que l’identité de Peter ne soit jamais révélée du tout. Mais comme Peter va vite le réaliser, jouer avec la magie peut avoir des conséquences désastreuses. Le sort de Strange a ouvert une brèche et les anciens ennemis des autres Spider-Men sont après lui. Lizard (Rhys Ifans), Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden), le Bouffon Vert (Willem Dafoe) et Doc Ock (Alfred Molina) seront ces anciens ennemis en question.

Aux côtés de Tom Holland, on trouve également les retours de Zendaya en tant que M.J., Jacob Batalon en tant que Ned, Jon Favreau en tant que Happy et Marisa Tomei en tant que tante May.

Spider-Man No Way Home est réalisé par Jon Watts et sortira en salles le 15 décembre 2021.

Spider-Man No Way Home – Watching

