Le Livre de Boba Fett : Un personnage populaire de The Mandalorian dans la série ?

Selon la rumeur, Le livre de Boba Fett mettrait en scène un autre personnage de The Mandalorian majeur. Spoilers possibles.

La prochaine série Star Wars sur Disney+, Le Livre de Boba Fett, découlera directement des événements de la saison 2 de The Mandalorian, avec le chasseur de primes titulaire et Fennec Shand partant dans leur propre aventure. La majeure partie du marketing de la série s’est concentrée uniquement sur ces deux personnages, mais il semble qu’un autre visage populaire de The Mandalorian pourrait apparaître à un moment donné dans ce spin-off.

Selon StarWarsNewsNet.com, une partie du merchandising exclusif de l’équipe du livre de Boba Fett incluraient plus que les personnages déjà confirmés de la série. Les rumeurs suggèrent que des éléments de merchandising contiennent Grogu, alias Bébé Yoda, le personnage le plus reconnaissable de Star Wars en ce moment.

La fin de la deuxième saison de The Mandalorian voit Grogu partir avec Luke Skywalker pour recevoir une formation Jedi, laissant Din Djarin derrière lui. Il est difficile de voir comment l’histoire de l’adorable utilisateur de Force pourrait se mêler avec celle de Boba Fett et Fennec Shand, mais tout est possible.

La présence de Bébé Yoda sur le merchandising n’est pas nécessairement une preuve de la présence du personnage dans la série, c’est peut-être simplement un symbole pour les équipes de production de Star Wars. Il faudra attendre quelques semaines pour savoir s’il est dans la série.

Le synopsis officiel du Livre de Boba Fett se lit comme suit : « Une aventure passionnante de Star Wars teasée dans une séquence de générique de fin surprise après le final de la saison 2 de The Mandalorian, trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et la mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la galaxie à leur retour à les sables de Tatooine pour revendiquer leurs droits sur le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. »

Robert Rodriguez, Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson sont les producteurs exécutifs. Karen Gilchrist et Carrie Beck sont coproductrices exécutives, John Bartnicki est producteur et John Hampian coproducteur.

Le Livre de Boba Fett démarre le 29 décembre sur Disney+.

Source : StarWarsNewsNet.com / Crédit ©Disney+