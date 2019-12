Watchmen saison 1 : Un dernier épisode plus long

Le final de la saison 1 de Watchmen sera plus long, au delà d’une heure.

L’incroyable première saison de Watchmen se terminera ce dimanche sur HBO et le dernier épisode sera disponible dès le lendemain sur OCS. Les fans auront un petit extra puisque HBO a révélé que l’épisode dura 67 minutes. C’est un peu plus long que la moyenne d’un épisode normal qui dure généralement entre 52 et 61 minutes.

Le showrunner Damon Lindelof a précédemment confié que l’histoire arriverait à sa conclusion dans le final de série. Cela signifie que cet épisode pourrait bien servir de series finale si jamais la série n’est pas renouvelée.

Pour Lindelof, il y a un début, un milieu et une fin : “L’une des choses qui rend l’original parfait est que ces douze numéros ont été bien pensés”, a déclaré Lindelof via CBR. “Il y avait un début, un milieu et une fin prévus. Nous devions faire la même chose… tracé ces neuf épisodes avec chaque mystère et question résolus.”

Il ajoute : “Nous ne voulions pas que cette saison se termine avec un [cliffhanger]. Notre travail consistait à livrer neuf épisodes qui ont livré une histoire complète.”

Cependant, Lindelof ne ferme pas entièrement la porte à une deuxième saison : “Nous voulons voir comment vous la recevez”, a déclaré Lindelof. “Si la série sort et que la conversation semble suggérer que vous en voulez encore plus, nous en tiendrons compte.”

Le final de Watchmen, c’est ce lundi 16 décembre sur OCS.

Watchmen saison 1 – Promo finale

Crédit ©HBO