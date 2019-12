Le Seigneur des Anneaux : Will Poulter quitte la série Amazon

Will Poulter n’est plus attaché à la série Le Seigneur des Anneaux en préparation pour Amazon.

La série Le Seigneur des Anneaux n’a même pas encore commencé qu’elle perd déjà un membre de son casting. Will Poulter, qui avait été annoncé au générique de la série d’Amazon, ne fera finalement pas partie du projet.

Selon Variety, c’est un conflit d’emploi du temps qui empêche l’acteur de rejoindre la série basée sur l’oeuvre de Tolkien. La production serait actuellement à la recherche d’un remplaçant pour son rôle qui reste encore un mystère.

Dans le reste du casting, on trouve Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Maxim Baldry, et Ema Horvath.

Prenant place dans le monde de la Terre du Milieu, l’adaptation télévisée s’intéressera à une nouvelle intrigue antérieure à l’action de La Fraternité de l’anneau de J.R.R. Tolkien.

J.D. Payne et Patrick McKay, les producteurs exécutifs et scénaristes de la série, seront épaulés par Juan Antonio Bayona (L’Orphelinat, Jurassic Park : Fallen Kingdom), qui réalisera les deux premiers épisodes et interviendra lui aussi en tant que producteur exécutif, avec sa partenaire Belén Atienza.

Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Les Sopranos) et Justin Doble (Stranger Things) complètent la liste des producteurs exécutifs.

Alors que la pré-production de la série se prépare en Nouvelle-Zélande, Amazon a récemment donné un renouvellement précoce de la saison 2 pour l’adaptation tentaculaire des romans de J.R.R. Tolkien.

Source : Variety / Crédit ©Will Bunce/Shutterstock