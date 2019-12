Dracula : Teaser, date et affiche de la série des créateurs de Sherlock

Découvrez un nouveau teaser ainsi qu’une date de Dracula, la nouvelle série des créateurs de Sherlock, bientôt sur Netflix.

Le célèbre comte Dracula est de retour dans une nouvelle version signée Steven Moffat et Mark Gatiss, le duo de Sherlock et Doctor Who. Après un premier teaser dévoilé par la BBC, c’est au tour de Netflix de dévoiler son teaser et d’annoncer une date de diffusion. La série avec Claes Bang (The Affair) dans le rôle titre arrive le 4 janvier sur la plateforme.

Une affiche est également à découvrir ci-dessous.

Cette mini-série commencera en Transylvanie en 1897 et suivra le vampire dans le Londres de l’époque Victorienne. Ces première images sont assez intrigantes et la série semble ne pas avoir peur du gore.

Dracula, composé de trois épisodes de 90 minutes, a été écrit et créé par Moffat et Gatiss, qui sont également les producteurs exécutifs de la série. Jonny Campbell (Westworld) dirige le premier chapitre, Damon Thomas (Killing Eve) dirige le second et Paul McGuigan (Film Stars Don’t Die in Liverpool) dirige le troisième.

Dracula sera disponible sur Netflix dès le 4 janvier 2020, au lendemain de la diffusion au Royaume-Uni et en l’Irlande. La BBC sera le diffuseur en Grande-Bretagne entre le 1er et le 3 janvier à raison d’un épisode par jour.

Dracula – Teaser trailer