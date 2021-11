Spider-Man 3 No Way Home : Benedict Cumberbatch réagit à la théorie Mephisto

Benedict Cumberbatch réagit à la théorie de Mephisto dans Spider-Man No Way Home.

La bande-annonce de Spider-Man No Way Home a dévoilé un Doctor Strange au comportement très étrange. Il accepte un peu trop rapidement d’aider Peter avec un sort dangereux. De là, les théories ont commencé à fuser et parmi elle, celle qui revient le plus souvent : Mephisto.

En effet, certains fans pensent que Strange n’est pas lui-même et que ce serait Mephisto à sa place. Dans une interview durant l’émission de Jimmy Kimmel, quand l’animateur aborde le sujet, Benedict Cumberbatch a rapidement nié la spéculation en répondant d’un simple « non ». Il dit même qu’il passera au détecteur de mensonge pour répondre à cette théorie.

Benedict Cumberbatch est devenir très bon dans l’art de la « non réponse » quand il s’agit de Marvel. Il est très bon à garder les secrets de Marvel, c’était l’un des rares, si ce n’est le seul acteur à avoir eu accès à la majorité du scénario d’Avengers Endgame et il n’a rien dévoilé.

Les théories sur Mephisto sont depuis longtemps un sujet parmi les fans de MCU, surtout depuis les débuts réussis de WandaVision, et il est possible que Marvel Studios ait pris note de la discussion. Le comportement étrange de Strange pourrait être le moyen pour Marvel de reconnaître ces théories sur les réseaux sociaux et de mettre sur la mauvaise piste.

Synopsis officiel : Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man (Tom Holland), le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Dans le casting, on trouve également les retours de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei et Jon Favreau.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre 2021.

