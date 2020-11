We Can Be Heroes : Pedro Pascal et Christian Slater sont des superhéros (images)

Découvrez des images du film We Can Be Heroes de Robert Rodriguez avec Pedro Pascal et Christian Slater en superhéros.

Bien que Robert Rodriguez soit connu pour ses films comme Machete, El Mariachi et Sin City, on se souvient également de lui pour ses films de comédie d’aventure familiale comme les films Spy Kids et Les aventures de Shark Boy et Lava Girl sorti en 2005. Ces films sont parfaits pour des soirées en famille et Rodriguez sait que c’est précisément ce dont les gents ont besoin en ces temps actuels.

« De nombreuses familles ont passé beaucoup de temps ensemble. J’ai reçu des appels de toutes sortes de studios : « Rebootez Spy Kids ». « Rebootez Sharkboy ». Bien sûr, ils le veulent. Ils sont tous assis à la maison avec leurs enfants. »

Eh bien, Rodriguez a accepté les demandes et son prochain film We Can Be Heroes, situé dans le même univers que Shark Boy et Lava Girl, contient son propre ensemble de héros flambant neufs dont les premières images ont récemment été publiées par Netflix.

We Can Be Heroes verra Pedro Pascal, Christian Slater et Boyd Holbrook comme des super-héros membres d’une équipe appelée les Heroics, avec Priyanka Chopra-Jonas en tant que directrice des Heroics. Mais des choses partent en vrille lorsque le groupe de super-héros est kidnappé. Il en revient ensuite à leurs enfants de les sauver ainsi que sauver le monde.

Le film arrive le 1er janvier 2021 sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix