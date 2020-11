The Mandalorian saison 2 : Une fuite tease un lien avec l’Empire Contre Attaque (spoilers)

Une fuite sur The Mandalorian pourrait faire des révélations sur Moff Gideon. Spoilers.

Depuis la fin de la saison 1, Moff Gideon était absent de The Mandalorian. Les fans attendaient son retour avec impatience pour savoir ce qu’il mijote, surtout qu’il est en possession d’un Darksaber. Dans l’épisode 3, il a enfin fait une apparition. Elle était rapide et via un hologramme, mais il est clairement là et toujours à la poursuite de l’Enfant.

Récemment, le site io9 est tombé sur quelque chose qui donnerait des indices par rapport à ce que la série a en réserve pour Moff Gideon et ce serait en lien avec L’Empire contre Attaque. Des cartes provenant de Topps (une compagnie qui travaille avec Lucasfilm) auraient fui et parmi elles, un jeu se nomme The Mandalorian Static Series 2.

Ce jeu de cartes comprend une carte qui semble être un navire qui n’a pas encore été montré dans la série, ce qui signifie qu’il ne peut provenir que d’un épisode à venir. Le navire est une variante d’un navire de classe Arquitens, le plus souvent vu dans The Clone Wars. Bien que ce vaisseau fût fréquemment utilisé par les Jedi, il y avait aussi vaisseux de classe Arquitens, qui étaient parfois utilisés par l’Empire. Cette image ressemble un peu plus à cela.

Durant sa courte apparition dans l’épisode 3, Moff Gideon a dit « Longue vie à l’Empire ». Ce n’est pas très bon signe pour Mando et l’Enfant mais ils auront peut-être de l’aide par la suite. Dans ce nouvel épisode, les fans ont pu enfin voir Bo Katan (Katee Sackhoff). Mando l’a aidé dans sa mission et elle l’a ensuite envoyé vers Ahsoka Tano.

Ahsoka Tano est un personnage que les fans de Clone Wars et Star Wars Rebels connaissent bien. Elle fut l’apprentie d’Anakin Skywaker avant qu’elle ne quitte l’Ordre. Elle pourrait ainsi être d’une grande aide pour Mando qui cherche à apporter l’Enfant aux Jedi. On ne l’a pas encore vu mais si les rumeurs sont correctes, elle sera incarnée par Rosario Dawson.

The Mandalorian, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : io9 / Crédit ©Lucasfilm/Disney