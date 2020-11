Punisher : Jon Bernthal garde espoir pour un retour Frank Castle

Jon Bernthal semble garder espoir pour une saison 3 de Punisher ou du moins, il est positif pour un retour de son personnage.

Marvel avait un bon partenariat avec Netflix pendant une quelques années, grâce au succès de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage. Bien que ces séries aient été planifiées dès le début, une série centrée sur Frank Castle ne l’était pas. Ce n’est que lorsque les fans et les critiques ont vu Jon Bernthal dans Daredevil, qu’une série Punisher a été commandée.

La série est arrivée en 2017 et est rapidement devenue une favorite des fans. La version de Punisher de Bernthal a complètement séduit et les fans étaient tristes de voir la série annulée après deux saisons. S’il semble que la série soit finie pour de bon, Bernthal a encore espoir et se dit prêt à revenir.

Dans une discussion à Geek House Show, Bernthal fait par de sa gratitude : « Ça rend incroyablement humble de voir à quel point les gens ont réagi à cette version de Frank, et je ne peux pas vous dire à quel point cela compte pour moi parce qu’il compte tellement pour moi. Il est dans mon sang, il est dans mes os … », dit-il.

Quant à une suite possible, il confie : « Donc, il ne s’agit pas de savoir si nous le faisons, il s’agit de bien faire les choses et de faire la version que les fans méritent vraiment. Nous verrons. Je veux dire, toutes ces décisions sont prises dans des pièces dans lesquelles je ne suis pas invité … Mais Frank est toujours là, il fait toujours partie de moi. Et quand nous recevrons l’appel, je serai prêt, et je ferai tout mon possible pour que nous le fassions correctement, sinon nous ne le ferons pas du tout. »

L’acteur a donc vraiment espoir pour un retour. Pour le moment, rien n’est dit sur un retour de Punisher ou d’une nouvelle version sur Disney+ qui détient désormais la possibilité de faire revenir les personnages Marvel de Netflix.

Gardez tout de même en tête que The Punisher est une série assez violente qui n’est peut-être pas adaptée au public familial visé par Disney+. Pour le moment, il n’y a aucun plan pour faire revenir la série ou le personnage dansun autre projet.

