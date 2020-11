Grey’s Anatomy saison 17 : Retour choquant dans le season premiere (SPOILERS)

Les deux premiers épisodes de la saison 17 de Grey’s Anatomy ont offert une grosse apparition surprise. La showrunner explique. SPOILERS et photos.

Après des mois d’arrêt, dû entre autre à la pandémie de COVID-19, la nouvelle saison de Grey’s Anatomy a démarré hier soir aux Etats-Unis, avec un double épisode. Ce fut un retour plein d’émotion avec les médecins qui font face à la crise de coronavirus et qui sont émotionnellement épuisés. (Attention, la suite est spoiler)

Mais le plus choquant s’est retrouvé à la fin du second épisode quand Meredith a fait un malaise. Elle a été retrouvée inconsciente par terre, sur le parking de l’hôpital. Puis dans les dernières secondes, on entre dans son rêve, sur un plage et à la grande surprise des téléspectateurs, on découvre Derek !

Et non, ce n’était pas un flashback avec d’anciennes images, c’était bien Patrick Dempsey qui est revenu filmer de nouvelles scènes pour la série. Ce retour est une surprise puisque Derek est mort dans la saison 11. Evidemment, il n’est pas ressuscité, il apparait dans un rêve de Meredith mais ce retour reste étonnant.

« La tâche la plus importante que nous avons eue cette saison était d’honorer la réalité de cette pandémie mondiale et son impact – en particulier sur les travailleurs de la santé », a déclaré la showrunner de Grey’s Anatomy Krista Vernoff dans un communiqué.

Mais la série doit conserver son côté échappatoire : « Parallèlement à cela, nous avons dû trouver des moyens créatifs pour permettre à notre série d’être toujours amusante et romantique et de fournir une certaine évasion. C’est là qu’entre Patrick Dempsey. Le thème de la plage – qui continuera au-delà du premiere – nous a permis de vivre en dehors de la pandémie, même pendant un petit moment ici et là. Et le retour de Derek a été une joie pure pour nous, pour Meredith et pour les fans. »

Elle ajoute : « La saison 17 a été un effort herculéen de la part de nos acteurs, de notre équipe, de nos scénaristes et de nos partenaires de Disney et ABC – et nous en sommes fiers. Mais nos efforts ne sont rien comparés au travail du personnel de santé en première ligne auxquels cette saison est dédiée. Nous espérons que notre série vous incitera à porter vos masques pour les protéger et vous protéger les uns les autres. Et comme Derek Shepherd disait : « C’est une belle journée pour sauver des vies. » »

Et Derek était aussi dans l’esprit d’Amelia puisque dans un moment très tendre avec Linc, on apprend qu’il ont nommé leur bébé Scout Derek Shepard Lincoln. C’est un joli hommage à son frère.

La semaine prochaine, Patrick Dempsey sera encore présent. Des photos ont été dévoilées et peut découvrir ses retrouvailles avec Ellen Pompeo. La promo donne aussi un aperçu de son retour dans le rêve de Meredith, qui est hospitalisée après son malaise.

Grey’s Anatomy – Promo 17×03

Source : EW / Crédit ©ABC