The Last of Us : Pedro Pascal sur le tournage (photo)

Découvrez une photo de Pedro Pascal sur le tournage The Last of Us.

Le tournage de The Last of Us de HBO est en cours et une nouvelle image de Pedro Pascal prise sur le plateau est maintenant apparue en ligne. L’acteur incarne Joel dans l’adaptation PlayStation, mais il est un peu difficile de dire à quel point Pascal ressemble au personnage, car il porte un masque dans l’image partagée par @TheLastofUsUpdates sur Twitter.

Une source anonyme a également déclaré au compte Twitter qu’une scène avait été filmée dans laquelle quelqu’un tirait sur Joel et Ellie, mais ils ne savaient pas qui cela pouvait être. Ellie n’est pas visible sur la photo du tournage, mais la source a déclaré à @TheLastofUsUpdates que ses cheveux étaient fidèles aux jeux.

Pedro Pascal (Joel) on the set today. 📸 @KristinRaworth pic.twitter.com/iqk3quLANw — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 13, 2021

Basé sur le jeu vidéo acclamé par la critique, The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel (Pedro Pascal) est embauché pour faire sortir Ellie (Bella Ramsey) d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre.

Au casting : Pedro Pascal (Joel), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Murray Bartlett (Frank), Con O’Neill (Bill), Ana Torv (Tess), Nico Parker (Sarah) et Bella Ramsey (Ellie). Jeffrey Pierce, la voix de Tommy dans les jeux, sera un rebelle nommé Perry.

À l’heure actuelle, The Last of Us n’a pas de date de sortie, mais la série devrait sortir vers la fin de l’année 2022.

Source : ComicBook / Crédit ©PlayStation/DR