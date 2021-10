Tales of the Walking Dead : Lancement à l’été 2022 pour la série spin-off

L’anthologie Tales of the Walking Dead est officiellement commandée par AMC et sera lancée à l’été 2022.

AMC a officiellement commandé la série Tales of the Walking Dead, anthologie spin-off de The Walking Dead, qui arrivera l’été prochain. Cette série, qui a précédemment été teasée par Scott M. Gimple, sera composée d’épisodes indépendants centrés sur des personnages déjà connus de l’univers

La saison 1 en six épisodes devrait entrer en production peu de temps après le Nouvel An avec le scénariste/producteur de Walking Dead et Fear the Walking Dead Channing Powell à bord en tant que showrunner et Scott M. Gimple prêtant main-forte dans son rôle de responsable du contenu pour le Walking Dead Univers.

« Cette série, est bien plus que les autres dans la [franchise], elle s’appuie sur de nouvelles voix, perspectives et idées – donnant vie à des histoires différentes de celles que nous avons racontées auparavant », a confié Gimple. « Je suis ravi d’être le conseiller de Channing, d’aider de toutes les manières possibles à concrétiser ces nouvelles visions pour les meilleurs fans de la télévision. »

Pour le moment, on ne sait pas quels seront les personnages explorés dans cette nouvelle série Walking Dead.

Source : Deadline / Crédit ©AMC