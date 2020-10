The Walking Dead : Sonequa Martin-Green adorerait revenir pour la série d’anthologie

Sonequa Martin-Green aimerait revenir dans l’univers The Walking Dead pour la série d’anthologie en préparation, Tales of The Walking Dead.

AMC prépare actuellement une série d’anthologie pour The Walking Dead où chaque épisode reviendra soit sur un personnage déjà connu de la franchise, soit se concentrera sur des nouveaux personnages qui vivent dans cet univers.

Sachant que cette série a la possibilité de revenir sur des personnages morts de la franchise, Sonequa Martin-Green est la candidate parfaite pour la série d’anthologie. Cela servira ainsi à explorer les passés des personnages.

Martin Green est désormais la star de sa propre série, Star Trek Discovery, ce qui prend beaucoup de temps à filmer, mais pour Tales of The Walking Dead, ce ne serait qu’un épisode et pas toute une saison.

Quand EW a demandé à Sonequa Martin-Green si elle aimerait revenir et reprendre son rôle de Sacha, elle se dit absolument partante : « J’adorerais. J’adore Sasha. J’adore The Walking Dead. C’était ma famille avant cette famille. Quelle bénédiction, au fait, que j’ai pu être dans deux situations consécutives qui ont une telle portée. J’adorerais. Ce serait tellement amusant. »

Elle adorerait explorer la vie passée de Sacha, une vie qu’elle a construite dans sa tête : « Ce serait intéressant », dit-elle. « J’ai toujours été intéressée par sa backstory. Bien sûr, en tant qu’actrice, je le suis avec chaque personnage que je joue. Mais au fil des années en tant que Sasha, je trouvais tellement de joie à développer une histoire que personne ne saurait jamais. C’est l’un des avantages d’être acteur à la télévision, c’est que vous pouvez construire tellement de vie au fil des ans et des saisons. »

Martin-Green révèle également qu’elle est celle qui a inventé le précédent métier de pré-apocalypse de Sasha, qui a ensuite été incorporé dans la série: « Je me souviens quand j’ai décidé que j’étais pompier et que j’ai ensuite construit tous ces souvenirs pour moi-même, » elle dit. « Mais ensuite, cela a commencé à faire partie de la conversation. Et c’était bien. C’était bien de pouvoir créer dans l’intimité de votre propre maison dans votre propre petite bulle et que ce soit ensuite intégré dans la conversation publique. C’était vraiment cool à voir. Alors, oui, ce serait génial. »

En attendant de revoir éventuellement Sonequa Martin-Green dans Tales of The Walking Dead – si la franchise la rappelle – elle reprend du service dans Star Trek Discovery ce 16 octobre sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©AMC