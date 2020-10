The Mandalorian saison 2 : Bébé Yoda, Mando, Cara et Greef Karga en affiches

Disney+ dévoile quatre affiches personnages pour la saison 2 de The Mandalorian.

A un peu plus de deux semaines du retour de la série, Disney+ a dévoilé quatre affiches personnages pour The Mandalorian. On retrouve ainsi le personnage titulaire de Pedro Pascal, la mercenaire Cara Dune incarnée par Gina Carano, le chef des chasseurs de primes Greef Karga joué par Carl Weathers et le célèbre Enfant mystérieux, appelé Bébé Yoda par les fans.

Dans cette saison 2, le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant maints ennemis et rejoignant leurs alliés. Ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse, dans la tumultueuse période qui a suivi la chute de l’Empire.

Dave Filoni, Bryce Dallas Howard et Rick Famuyiwa seront de retour à la réalisation. Le showrunner Jon Favreau, qui n’avait pas pu réaliser d’épisode pour la saison 1, est passé cette fois-ci derrière la caméra.

Notez aussi que Carl Weathers, Peyton Reed et Robert Rodriguez ont réalisé des épisodes de cette nouvelle saison.

Jon Favreau en est également le coproducteur aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist en est la coproductrice exécutive.

The Mandalorian saison 2 sera disponible à un rythme hebdomadaire à partir du 30 octobre, exclusivement sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney+