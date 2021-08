How I Met Your Father : Casting complet et personnages dévoilés !

La série How I Met Your Father, spin-off de How I Met Your Mother, dévoile son casting et les personnages qu’ils et elles joueront.

Hilary Duff a de la compagnie. Plus tôt cette année, il a été annoncé que le spin-off de How I Met Your Mother était finalement en route avec une version retravaillée de How I Met Your Father. Chris Lowell (GLOW), Francia Raisa (grown-ish), Tom Ainsley (The Royals), Tien Tran (Space Force) et Suraj Sharma (God Friended Me) seront également au castng de la série aux côtés de Duff.

Hilary Duff a posté une photo d’une réunion Zoom avec ses nouveaux camarades.

– Hilary Duff est la nouvelle « Ted Mosby » et joue Sophie, une jeune femme qui raconte à son fils comment elle a rencontré son père. Le récit « nous catapulte en 2021, où Sophie et son groupe d’amis très unis sont en train de découvrir qui ils sont, ce qu’ils veulent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des des applications de rencontres et des options illimitées », selon le communiqué officiel.

– Chris Lowell (GLOW) qui a été annoncé il y a quelques semaines. Il sera Jesse, l’un des meilleurs amis de Sophie. Le personnage est décrit comme « intelligent et affuté » et un cynique en matière d’amour. « C’est un musicien en herbe qui travaille comme chauffeur Uber pour joindre les deux bouts et vit avec son meilleur ami. ».

– Francia Raisa (qui continuera de jouer dans Grown-ish en parallèle) jouera la colocataire / meilleure amie de Sophie, Valentina. C’est une styliste en herbe impulsive et aventureuse et Sophie compte sur la capacité de Valentina à lui remonter le moral lorsqu’elle ne va pas bien. Dans le pilote, Valentina reviendra de la Fashion Week de Londres avec un magnifique mannequin britannique nommé Charlie.

– Tom Ainsley incarnera Charlie, mannequin en herbe qui est tombé amoureux de Valentina à la Fashion Week de Londres et l’a suivie à New York. Fils d’aristocrates conservateurs, Charlie est un type formidable mais il a vécu toute sa vie dans une bulle de riche.

– Tien Tran a décroché le rôle d’Ellen, la sœur adoptive de Jesse (Lowell). Elle vient de déménager à New York d’une petite ville agricole après s’être séparée de sa femme. Ellen est plus à l’aise sur un champ de laitues bio que dans un bar de Brooklyn.

– Pour finir, Suraj Sharma jouera le rôle de Sid, le colocataire et meilleur ami de Jesse. Il est un nouveau propriétaire de bar et joue l’optimiste face au cynisme de Jesse.

La série est créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Les créateurs de la série originale Carter Bays et Craig Thomas sont à bord en tant que producteurs exécutifs, tout comme la réalisatrice de la série originale Pam Fryman, qui dirigera le pilote. Une date de première n’a pas encore été annoncée.

Source : TVLine / Crédit ©DR