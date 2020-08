Justice League : Ray Fisher accuse Geoff Johns d’avoir menacé sa carrière

Ray Fisher, alias Cyborg dans Justice League, accuse Geoff Johns d’avoir menacé sa carrière

Ray Fisher continue de porter des accusations contre Geoff Johns, le patron de DC. Quand l’acteur de Justice League a accusé Joss Whedon de comportement abusif, il a aussi pointé le doigt sur Johns disant qu’il encourageait le mauvais comportement de Whedon. Aujourd’hui, Fisher enfonce le clou et accuse Johns d’avoir menacé sa carrière.

Sur Twitter, il écrit : « Pendant les reshoots de Los Angeles pour Justice League, Geoff Johns m’a convoqué dans son bureau pour minimiser et réprimander mes tentatives (et celles de mon agent) de faire remonter les griefs dans la chaîne de commandement appropriée. »

Il ajoute : « Il a ensuite fait une menace à peine voilée pour ma carrière. Ce comportement ne peut pas continuer.»

During the LA reshoots for Justice League, Geoff Johns summoned me to his office to belittle and admonish my (and my agent’s) attempts to take grievances up the proper chain of command.

He then made a thinly veiled threat to my career.

This behavior cannot continue.

A>E

— Ray Fisher (@ray8fisher) August 12, 2020