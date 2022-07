Emmy Awards 2022 : 19 nominations pour les séries Marvel de Disney+

Marvel reçoit 19 nominations aux Emmy Awards 2022 grâce aux séries Loki, Moon Knight, Hawkeye et What if…? mais aucune dans les catégories majeures

Hier ont été annoncées les nominations des Emmy Awards 2022 et grâce à ses séries Disney+, Marvel a réussi a obtenir 19 citations à travers 4 séries.

Moon Knight, mène le peloton avec huit nominations, suivi de Loki avec six nominations. La première série animée du MCU, What if…? a reçu trois nominations, dont une nomination à titre posthume pour la dernière apparition de feu Chadwick Boseman dans le de MCU. Quant à Hawkeye, la série avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld en a obtenu deux pour ses cascades.

Ces nominations sont louables, cependant, il convient de noter qu’elles ne concernent que les catégories créatives, aucune de ces citations ne se trouve dans les grandes catégories d’acteurs.trices ou dans les catégories de séries dramatiques ou comédie, contrairement à WandaVision l’an dernier.

Voici les nominations complètes des séries Marvel aux Emmy Awards 2022 :

Moon Knight

– Meilleure Cinématographie pour une série limitée ou une anthologie ou un film

– Meilleurs Costumes pour une série de science-fiction / Fantasy

– Meilleure Composition musicale pour une série limitée / d’anthologie / un film / un spécial

– Meilleure performance d’acteur doublage (pour F. Murray Abraham)

– Meilleur Montage sonore pour une série limitée ou d’anthologie, un film ou un spécial

– Meilleur Mixage sonore pour une série limitée ou d’anthologie, un film ou un spécial

– Meilleure Coordination de cascades pour une série dramatique, une série limitée ou une anthologie ou un film

– Meilleure cascade

Loki

– Meilleurs décors pour une série d’époque ou fantastique (une heure ou plus)

– Meilleure Cinématographie pour une série à caméra unique (une heure ou plus)

– Meilleurs Costumes pour une série de science-fiction / Fantasy

– Meilleure Composition musicale pour une série (partition dramatique originale)

– Meilleure générique original principal

– Meilleur Montage sonore pour une série comique / dramatique

What if…?

– Meilleur programme d’animation

– Meilleur Performance d’acteur doublage d’un personnage (une nomination pour Chadwick Boseman et une pour Jeffrey Wright en tant que The Watcher)

Hawkeye

– Meilleure coordination de cascades pour une comédie ou série dramatique

– Meilleure cascade

Ce n’est que la deuxième année au cours de laquelle les séries du MCU sont éligibles aux Emmy Awards. L’année dernière, WandaVision a remporté 23 nominations – y compris des nominations majeures pour la meilleure série limitée et des nominations d’acteur et actrices pour Elizabeth Olsen, Paul Bettany et Kathryn Hahn. C’était la deuxième série la plus nominée de toutes les autres séries cette année-là. De son côté, Falcon et le Soldat de l’Hiver avait également reçu cinq nominations, dont une pour Don Cheadle en meilleur guest dans une série dramatique pour son apparition express.

Pour finir, notez que Miss Marvel est absente des nominations parce qu’elle n’est pas éligible cette année. Elle a commencé sa diffusion après le 31 mai qui est la date butoir pour pouvoir être considérée. Elle aura peut-être une chance l’an prochain.

Les Emmy Awards seront diffusés en France dans la nuit du 12 au 13 septembre prochain.

Crédit ©Marvel/Disney+