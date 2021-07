The Flash saison 7 : Jordan Fisher alias Impulse tease l’épisode 150

Jordan Fisher qui incarne Bart Allen, alias Impulse, tease l’épisode 150 de The Flash.

Ce soir, la CW diffusera le 150e épisode de The Flash qui sera l’occasion pour les fans de découvrir Jordan Fisher dans le rôle de Bart Allen, le fils de Barry et Iris, aussi connu sous le nom de Impulse. Il a fait une courte apparition dans l’épisode précédent mais le public va enfin découvrir sa personnalité.

Avant la diffusion de cet épisode spécial qui servira aussi de première partie de final de la saison 7, Fisher s’est confié à EW sur son rôle de fils de super-héros impulsif. Il discute notamment de l’impulsivité de Bart : « La façon dont je vis en tant que Jordan est que je pense qu’on doit toujours suivre son instinct », a déclaré Fisher à EW.

« Je pense que vous avez ce sentiment dans vos tripes pour une raison, mais nous ne sommes pas toujours aussi bons que Bart à 100% en suivant strictement ce sentiment. [Rires] C’est ce qui fait de Bart, Bart. C’est ce qui fait de Impulse, Impulse. Pour Impulse, son impulsivité, il considère définitivement cela comme un atout, et moi aussi, pour sa famille. Vous devez avoir une personne qui est déstabilisante, et c’est Bart. »

Dans cet épisode particulier, Bart et sa sœur aînée Nora (Jessica Parker Kennedy) venus du futur, retrouvent leurs parents de nos jours et se retrouvent pris au milieu de la guerre Godspeed qui déchire la ville.

Si Fisher avoue qu’il n’était pas très familier avec la série, il dit connaitre Bart des comics. « En arrivant, [j’étais] moins familier avec la série, [mais] plus familier avec Bart dans l’univers DC. Ce que je savais de Bart était tout ce que j’avais vu de lui, comme un comic aléatoire ou Impulse de Young Justice. Avant de commencer à travailler sur la série, alors que je me mettais en quarantaine et que je me préparais à me rendre au Canada, il s’en est suivi une plongée profonde, profonde, profonde de tout cela. J’avais besoin de savoir ce qui se passait. J’avais besoin de connaître cette chronologie [dans la série]. »

Il confie également : « Donc, pour vraiment présenter ce personnage d’une manière qui soit à la fois géniale pour la série et satisfaisante pour les fans qui lisent les comics Impulse ou les comics Flash, ou qui sont fans de Young Justice, je pense que j’ai mis assez de toutes sortes d’éléments différents et versions différentes de Bart en une seule chose pour que cela se sente le plus authentique dans un cadre d’action réelle, et je me suis bien amusé à le faire. »

Pour entrer dans la peau du personnage, il a étudié ceux qui jouent ses parents : « Honnêtement, ce qui était le plus excitant pour moi, c’était de voir la dynamique entre Barry et Iris. J’ai rattraper mon retard sur la série pour comprendre ce que c’est et voir de petits traits physiques, des caractéristiques et des manières, et des choses qu’ils font l’un avec l’autre et comment ils sont individuellement en tant que personnes [et] en tant que mère et père de Bart. »

Il ajoute : « C’était la chose la plus excitante pour moi à regarder et à ingérer, et à laquelle je pense vraiment pendant que je construis ce personnage et que je décompose ce que je veux faire. Comme comment puis-je prendre un peu de ce que Grant [Gustin] fait avec Barry et de ce qu’il a fait dans son passé ? Que puis-je retenir de l’interprétation d’Iris par Candice [Patton] ? Comment puis-je faire en sorte que ces choses ressemblent à celles de maman et de papa afin que, pendant que les gens regardent, ils puissent percevoir de petites choses qui leur sont familières ? »

En ce qui concerne la dynamique de Bart et Nora, il confie que c’est « probablement comme Les Indestructibles, ils sont d’abord frère et sœur. Ce n’est pas d’abord les partenaires dans le crime. Et c’est ce qui éclaire beaucoup de décisions qu’ils prennent et comment ils fonctionnent ensemble, se battent ensemble et jouent ensemble. C’est un soutien inconditionnel à coup sûr en fin de compte. Si l’un de nous a des problèmes, nous allons jeter notre corps devant lui. Cette mentalité de frères et sœurs d’abord est vraiment utile pour eux, mais elle peut aussi entraver les choses, ce que vous verrez en termes de dynamique. »

Il conclue en disant que même s’il est « le petit frère agaçant », Nora « l’aime tellement qu’elle ferait n’importe quoi pour lui. »

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW