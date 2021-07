Matrix 4 : Un saut de 60 ans dans le temps ?

Une rumeur annonce un saut de 60 ans dans le temps pour le film Matrix 4.Attention, spoilers potentiels.

Alors que Matrix 4 doit sortir cette année, on ne sait rien du film en dehors du fait que Neo et Trinity seront de retour. Aujourd’hui, des informations sur le film auraient fui sur la toile et dévoileraient que le film se déroulerait 60 ans après les événements de Matrix Evolutions. Notez que ce qui suit est potentiellement spoiler, mais ces informations n’ont en aucun cas été confirmées par la production.

Selon Giant Freakin Robot, le monde simulé étant maintenant rebooté, « il y a eu des changements importants par rapport au monde que nous avons quitté pour la dernière fois. Tous ne sont pas encore en vie et le « monde » a une sensation différente de celui que Neo est entré pour la première fois il y a toutes ces années. »

Ce monde différent comprend des détails intrigants tels que Sion n’existe plus, les humains restants ne vivent plus dans la peur des machines et certaines de ces machines travaillent même avec des humains. La rumeur donne également une explication de l’absence de l’ancien chef, Morpheus, qui est maintenant décédé. Niobe, jouée par Jada Pinkett Smith, a maintenant pris sa place. L’actrice aurait été vieillie pour le film.

Bien qu’on ne sache pas comment (ou si) il reviendra sous sa forme réelle, « Neo travaillera pour libérer une version de Trinity de la matrice existante. » Jouée une fois de plus par Carrie-Anne Moss, Trinity a subi des changements substantiels et s’appelle maintenant Tiffany et « vit une vie très « normale » avec son mari et ses enfants au sein du programme ». Dans The Matrix 4, Neo se battra pour libérer « Tiffany » de la Matrice, avec la rumeur selon laquelle l’Elu agirait à peu près de la même manière que Morpheus il y a toutes ces années.

Le dernier détail concerne le rôle de Neil Patrick Harris dans le film, l’acteur jouant apparemment « The Analyst », une nouvelle version de l’Architecte. Le personnage de Harris aurait contribué à créer la paix entre les machines et les humains. On ne sait pas encore si The Analyst est réellement le méchant du film, mais cela ne surprendrait pas trop. On notera que Neil Patrick Harris a précédemment minimisé son implication en disant qu’il n’avait « qu’un petit rôle »

Keanu Reeves a précédemment décrit le quatrième film Matrix comme une « histoire d’amour », tout en nous donnant une idée de la direction de la suite très attendue. « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un magnifique scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant », a déclaré Reeves. « C’est une autre version, un avertissement et il y a une grande action. Tout sera révélé. »

Au casting de Matrix 4 on trouve également Daniel Bernhardt (Agent Johnson) et Lambert Wilson (The Merovingian). Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Jonathan Groff et Chtistina Ricci sont aussi à l’affiche du film.

Réalisé par Lana Wachowski, The Matrix 4 sort le 15 décembre 2021.

Source : Giant Freakin Robot / Crédit ©Warner Bros